廖苡喬95歲外公過世 鼓起勇氣「瞻仰遺容」哭到說不出話

《可以不要再想念我了》6日舉辦媒體茶敘，劇中廖苡喬飾演徘徊人間、放不下對丈夫仲南（邱志宇飾演）牽掛的靈魂。今年一月，廖苡喬才剛送走高齡95歲的外公，談起此事仍忍不住潸然淚下，但慶幸自己有與外公最後一次見面時，留下歡樂的回憶，內心沒有遺憾。

廖苡喬才剛送走高齡95歲的外公，忍不住落淚（圖／記者簡子喬攝影）

廖苡喬飾演的靈魂，徘徊於人間，旁觀丈夫與單親媽媽安琪（黃姵嘉飾演）之間的情愫變化，最終明白真正的愛，是願意成全彼此，走向新的開始。她的戲份不到30場，不過有17場一句台詞都沒有，只能用肢體和表情詮釋心境變化。

現實生活中，廖苡喬的95歲外公於今年一月過世，昔日親友去世、她都不敢瞻仰遺容，擔心對方已經不會是記憶中的模樣。直到去年十月收到《可以不要再想念我了》劇本，心態開始轉變，認為死亡也並非這麼可怕的事，後來就有去見外公最後一面。

說著說著，廖苡喬不禁落淚，幾度哭到說不出話，記憶中的外公是個很酷的人，會開著吉普車載著孫子女們一起去游泳，70多歲時還去游泳池打工，「他到老都還是會找事情做，是個很瀟灑的人。」

外公逝世時，廖苡喬剛好在拍《願望》，當時家人擔心影響工作，第一時間沒敢跟她說，即便知道外公已生病一段時間，廖苡喬內心仍是難以接受，但同時又慶幸最後一次見面時，她揪外公一起打麻將，「結果我贏了，他眼睛瞪超大！」留下的是充滿笑聲的回憶，拍攝《可以不要再想念我了》時，也算是一種療癒過程。

邱志宇同樣曾走不出外公過世的陰影，「有一陣子只要聽到某些話，或看到和外公相仿長輩，就很容易觸景生情」，後來學會不壓抑情緒，用寫歌或繪畫保留與外公記憶允許自己懷念、悲傷，繼續往前走。

黃姵嘉飾演遭家暴的單親媽媽，獨自帶著幼子，因緣巧合之下住進邱志宇家。她誇讚對戲的七歲弟弟陳垚安，首次演戲就有相當出色的演技，且相當直接表達對別人的欣賞和喜歡，眼神超有電。

陳亮彤（亮亮）7歲就開始拍戲，劇中同樣是靈魂，如今的她已經18歲成年，明年考大學，雖說還不確定要考服裝設計還是影視相關科系，不變的目標就是繼續當演員，體驗到不同的角色人生，「媽媽一直跟我說要保持初心，一定要記得妳當出為什麼要演戲。」

東明相劇中飾演有陰陽眼的早餐店老闆，他本身體質也有些敏感，曾拍電影在醫院感到一陣雞皮疙瘩，拍完趕緊去旁邊的土地公廟拜拜。

《可以不要再想念我了》是新銳影像創作者周鈺玫歷經女友離世後，花費五年時間醞釀的作品，「在多數有關死亡與告別的電影裡，故事多半以『留下的人』為主角，但我始終在想：如果故事是由逝去的靈魂來訴說，會是什麼樣子？」今日（6）舉辦媒體茶敘，製作人王珍與演員廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉聯袂出席。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導