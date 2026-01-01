廖雨詩/台海軍演的真正意涵：一場對秩序的試探

文/廖雨詩（淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）

近日中國在台海周邊持續進行名為「正義使命-2025」的大規模軍事演訓，不論其官方說法為何，都有必要回到行為本身及其後果來檢視。若僅停留在政治宣示或即時反應的層次，往往容易被帶入既定敘事，反而忽略這類行動對既有秩序與行為規範所造成的長期影響。從規模、頻率與演練內容來看，這一輪軍演已不只是單次軍事展示，而是一場對既有秩序邊界的系統性試探，其意涵遠超過短期軍事或政治層面的解讀。

解放軍東部戰區29日起展開「正義使命-2025」演習。（圖／央視）

首先必須指出，這並非孤立事件。過去數年來，中國在台海周邊的軍事活動已逐步形成高度可預期的節奏：空域識別區（ADIZ）內的高頻飛行、跨越海峽中線的常態化操作，以及多區域、跨軍種的聯合演訓，構成一種制度化的壓力模式。其目的未必在於立即改變現狀，而在於改變各方對「何為正常」的認知。

這種策略的關鍵，在於行為的重複性。當原本被視為例外的軍事行動，經由反覆操作而逐漸成為日常，原有用以降低風險的非正式界線與默契，便開始失去約束力。這正是典型的灰色地帶操作：不以宣戰為前提，卻能透過持續試探，逐步侵蝕既有秩序。

中國將此次軍演定調為「反制外部勢力介入」，其政治意涵不難理解，但若據此解讀其全部行為，顯然過於簡化。

若僅為訊號傳遞，並無必要反覆模擬封鎖、包圍與聯合作戰等高風險場景。這類演練更合理的解讀，是在測試操作空間、回應模式與各方反應邊界，而非僅止於政治表態。換言之，軍演的真正重點，並不在於「說了什麼」，而在於「反覆做了什麼」。

由此帶來的風險，也並非是否「立即開戰」這般直觀。真正值得關注的，是制度性風險的累積。當高強度軍事行動被常態化，意外、誤判與判斷壓力便隨之上升。歷史經驗一再顯示，重大危機往往不是源自明確的政治決策，而是源自日常操作中的誤判與失控。

解放軍東部戰區29日起展開「正義使命-2025」演習。（圖／央視）

在這樣的脈絡下，台灣所採取的高度警戒與即時回應，反而顯得相對克制而理性。清楚、可預期的防衛姿態，有助於避免誤判與突發狀況擴大。從風險管理的角度來看，穩定而不躁進的應對，本身就是一種抑制升高的力量，而非挑釁。

同時也必須看到，台海情勢早已不是單一區域問題。台海是全球最繁忙的航運與空域之一，任何制度性不穩定，都可能對區域安全與全球供應鏈產生外溢效應。國際社會對此類軍事行為的關切，並非無端介入，而是對既有秩序是否仍具約束力的合理疑問。

因此，理解這一輪軍演，關鍵並不在於追問「會不會打」，而在於看清它正在如何改變行為預期與風險結構。

當壓力被反覆操作並逐漸常態化，真正的危險往往不是劇烈變化，而是那些被默默接受、被視為理所當然的改變。台海問題不只是軍事問題，更是秩序問題；一旦秩序被侵蝕，其修復成本往往遠高於事前預防。

從更宏觀的層次來看，這也是一場對國際體系反應能力的測試。當行為規範被反覆挑戰，其他行為者是否選擇忽視、默許，或重新確認原有原則，將直接影響未來的安全環境。制度一旦鬆動，其後果往往難以逆轉。

在高度訊息化、節奏快速的時代，冷靜判斷本身就是一種戰略能力。如何不被帶入對方設定的節奏，維持對結構性變化的清楚認知，將是面對台海長期挑戰時，最關鍵的課題。因為真正決定安全走向的，往往不是一時的情緒反應，而是是否看清正在發生的秩序變化。

