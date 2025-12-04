廖雨詩/台海風險升高 國防不能卡在門口
文／廖雨詩（淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）
圍繞1.25兆國防特別預算的爭議，看似是一場程序上的爭執，然而真正值得關注的，是台灣在快速升高的區域安全風險前，是否仍能維持一條清晰、有效且不被卡死在門外的決策管道。這不只是內部政治攻防，更是外交訊號、國際評估，以及民主制度韌性的集體壓力測試。
在成熟民主國家中，行政提出戰略方向、立法嚴格審查預算，是基本的政治分工。美國總統發布《國安戰略》後，由國會決定授權與預算，日本政府先提出安保戰略與防衛整備計畫，再交由國會逐項檢視；歐洲國家在俄烏戰爭爆發後，也普遍以同樣的程序運作。這些經驗共同指向一個事實：在安全情勢急遽變化時，行政部門必須先提出方向性的判斷；但最終的資源配置，仍必須在立法的制度程序中獲得正當性。
基於此邏輯，行政院提出特別條例確實屬於制度內權限，尤其面對橫跨多年、規模龐大的建軍計畫時更是必要。過去前瞻建設、潛艦國造等重大政策也皆採取類似方式，國際上包括美國與北約亦透過多年期編列，確保國防投資的連續性。因此條例本身並不是爭議的終點，而是審議的起點——真正的民主把關與政策調整，理應在立法院展開。
然而國防政策的討論本身就有其制度門檻。無論是委員質詢、專業聽證、機密簡報或國防部的完整說明，都必須在法案進入委員會後才能正式進行。若停留在程序門口，所有應有的資訊交換與專業監督，都無法起步。也因為如此，若社會期待更透明的數據、更清楚的建軍邏輯，真正的途徑並不是阻擋法案，而是讓它進入審查，讓國會擁有提問、修正、刪減或調整的實質權限。
這個問題在當前的區域局勢下顯得格外敏感。從2020年後，台海風險在國際戰略界的評估中持續升高，美國、日本與歐洲接連將「台灣有事」視為地區安全的關鍵情境。日本在短時間內把國防預算拉高至8.75兆日圓，並推向GDP 2%；韓國則在北韓核武與中國壓力下，以66.3兆韓元維持反應能力；美國的國防支出更達1兆美元。這些舉措不是「例外時刻的例外反應」，而是各國面對變局時共同採取的防衛調整。
台灣位處第一島鏈，無法選擇置身事外。補強彈藥存量、強化通訊韌性、擴充無人機規模與AI指揮能力並非口號，而是全球都在進行的軍事現代化與戰場準備。國內各界對預算規模提出疑問極為正常，但若無實質審查的起點，所有問題反而無法找到答案。
外界如何看待台灣處理國防預算的方式，也已成為外交與安全評估的一部分。行政與立法能否協作處理攸關國家安全的議題，不只反映國內治理能力，也影響國際社會對台灣防衛決心的信心。
因此，把「程序」與「國防」視為二選一，不僅低估民主制度的彈性，也會忽略台灣所面臨的現實壓力。程序越完整，社會支持越能凝聚；國防越充足，程序就越不會在外部壓力下被迫讓步。這兩者本應並行，而不是互斥。
台灣此刻最需要的，是讓國防預算真正坐上審查桌，而不是永遠停在門口。唯有如此，行政與立法才能進入實質對話，專業審查才能開始，社會疑慮才能被回應，國家安全才能形成完整的制度防線。這不僅是政策工程，更是台灣在區域變局中必須展現的民主韌性。
※以上言論不代表中天新聞網立場
延伸閱讀
台中海線要有好市多了？ 盧秀燕證實：已透過地主提用地審查
盧秀燕鬆口談總統大選：第四次政黨輪替對中華民國是好事
挺過豬瘟！最新民調曝滿意度破6成 盧秀燕：未來會更努力
其他人也在看
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 73
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 318
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 38
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 24
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 113
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 48
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 220
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 1 天前 ・ 36
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 17 小時前 ・ 76
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
川普簽署「台灣保證實施法案」 港媒示警：台獨催命符
美國總統川普2日宣布，已簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視、更新、改善與台灣往來相關規範的法案正式生效，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。外界解讀，此舉可能為美台間更高級別的官方交流鋪平道路，但將觸碰中國大陸紅線，招來反制。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
【美洲速報】宏都拉斯大選開票近8成 2反中派票數纏鬥｜#鏡新聞
宏都拉斯總統大選計票持續膠著，目前完成79%開票後，曾經說過當選後會跟台灣復交的自由黨候選人納斯拉亞，獲得40.34%票數仍微幅領先，另一位同樣有說要跟台灣復交的候選人、獲美國總統川普支持的國家黨阿斯夫拉，則以39.57%得票率緊追在後，兩人只差1萬9396票。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 13
中共若侵台川普會協防嗎？賴清德曝一關鍵：台美關係堅如磐石
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德近日以視訊方式接受《紐約時報》（TheNewYorkTimes）專訪，並於今(12/4)首播。針對台美關係，以及若中國侵台，美...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 8
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6