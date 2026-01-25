廖雨詩/台灣在民主供應鏈重組中的角色

文／廖雨詩（亞東科技大學工商業設計系兼任助理教授）

近日，行政院副院長鄭麗君在對外說明台美最新一輪經貿協商成果時指出，台灣將在關稅調整與投資合作的基礎上，與美國共同推動所謂的「民主高科技供應鏈」，並強調此一布局有助於強化台灣企業在半導體、人工智慧與先進製造領域的國際角色，而非削弱本地產業。這樣的政策表述，再度將「供應鏈」置於國家戰略與公共討論的核心位置，也提供了一個必要的提問起點：在這場全球供應鏈重組中，台灣究竟是在什麼條件下參與，又應如何精算自身的國家利益？

廣告 廣告

台、美關稅談判底定。(圖/中天新聞)

首先我們必須承認，供應鏈重組並非單一國家的政策選擇，而是全球主要經濟體面對地緣政治與產業安全時的共同趨勢。美國強化本土製造、推動友岸外包與技術安全，並不是針對特定夥伴，而是其整體國安與產業政策的一環。在這樣的結構背景下，台灣被納入「民主供應鏈」架構，與其說是政策選邊，不如說是國際體系推動下的角色重新分配。換言之，台灣並非主動創造這個框架，而是必須在既定條件下，思考如何站穩位置。

從產業發展的角度來看，台灣企業赴海外投資、參與國際製造網絡，本來就是全球化長期演變的一部分。真正的關鍵，並不在於企業「要不要出去」，而在於在這個過程中，哪些核心技術必須留在本地，哪些關鍵決策權需要由台灣掌握，以及哪些產業環節不宜輕易外移。這些界線若未被清楚界定，供應鏈合作便容易被簡化為投資金額與政治表態的展示，而忽略了產業分工與技術邊界本身所具有的戰略意義。

作者認為，美國強化本土製造等，是其整體國安與產業政策的一環。圖為美國商務部長盧特尼克。 (圖/美聯社)

一旦缺乏這樣的制度性盤點，台灣在未來談判中可運用的籌碼，反而可能隨著合作深化而逐步流失。因此，理性計算並不是反對合作，而是為了確保合作不會在無意間演變成單向依賴，甚至削弱自身的長期選擇空間。

同樣地，「民主供應鏈」這個概念的價值，也不在於標籤本身，而在於它是否能被轉化為可談判、可落實，並且能長期運作的制度安排。對台灣而言，真正符合國家利益的民主供應鏈，應該建立在明確的技術保護與智慧財產權機制之上，同時搭配對等的產業政策協調，而非僅止於象徵性的政治宣示。

更重要的是，這樣的合作必須具備長期可預期的制度承諾，而不是一次性談判或短期政策配合。唯有當這些元素逐步被納入制度設計，供應鏈合作才能成為台灣的戰略資產，而不只是特定時點下的政策選擇。

作者認為，台灣在全球化過程中，哪些核心技術必須留在本地等關鍵必須清楚界定。圖為台積電美國廠。(圖/台積電)

台灣在當前國際環境下，選項並不多，但選項有限，並不代表沒有空間。真正成熟的國家策略，往往不是改變大方向，而是在既定方向中，透過細節設計與長期規劃，確保自身不被邊緣化。此刻台灣社會更值得投入討論的，並不是要不要參與民主供應鏈，而是如何在其中，長期維持不可取代性。

供應鏈重組是一場長期競賽，而不是一次政策宣示。對台灣而言，理性盤點風險、誠實計算利益，並不削弱立場，反而是民主社會最重要的自我保護機制。也正因如此，當前圍繞「民主高科技供應鏈」的政策宣示，更應被視為一場長期結構調整的開端，而非答案本身；真正關鍵的，仍是台灣是否能在這套國際重組架構中，持續把條件談清楚、把核心守下來。

※以上言論不代表中天新聞網立場

延伸閱讀

川普大幅提高南韓關稅 翁履中分析：給所有盟友傳遞強烈訊號

川普突宣布調升部分商品關稅！韓國稱未事先通知、盼緊急協商

最新！金價再創新高！全國黃金儲備15大國家一次看