「廚具.鍋具」成買年菜必備？ 餐飲業者推套組搶買氣

台北市 / 綜合報導

農曆春節即將到來！各大餐飲業者摩拳擦掌，準備迎接冷凍年菜商機，今年不少品牌推出買年菜送鍋具的限定組合，成功吸引消類者目光，老牌台菜餐廳業者表示，今年多了鍋具後買氣提升。另外，連鎖餐飲品牌廚具聯名套組，更在兩天內銷售一空，整體買氣增漲兩成。

一整桌美食佳餚超彭派，不斷飄出陣陣香氣，看看這雞湯，選用超過1公斤重的土雞，加入豬腳丁珠貝等食材熬煮，讓人看了口水直流，還有過年必吃的米糕，鋪上櫻花蝦和干貝絲，色香味俱全，這些通通都是冷凍年菜，懶人在家也能輕鬆做出，6道經典料理，而今年老牌台式餐廳更加碼，買年菜就送比利時大廠鍋具。

廣告 廣告

台式餐廳企劃主任方韋智說：「希望我們的消費者，在家料理我們的年菜的時候，有多一點樂趣，那我們有贈送一些鍋具，讓他能夠在料理上面能夠更順心，那也多讓它有一個話題性，比去年銷量更好，所有銷售都滿穩定成長的。」

買年菜送鍋具，成功吸引消費者目光買氣提升，連鎖餐飲品牌今年同樣，有相同行銷策略，喀擦，時尚鍋具裝著高檔年菜，餐飲集團三大中餐品牌，攜手德國精品餐具，推出年菜聯名套組，整體買氣相較於去年同期，大幅增長兩成。

連鎖餐飲集團公關王姝婷說：「今年三大中餐品牌，首度推出精品鍋具聯名套組，因為鍋具實用性很高，也帶動了搶購熱潮，在短短兩天就銷售一空。」

另外美食節目年菜組合，也提供加購購買卡通鍋具，提升年節儀式感，廚具成為年菜配角，各大品牌都加入戰場，享受團圓美味的同時，還能獲得實用廚具增加老顧客黏著度。

原始連結







更多華視新聞報導

台北人南下順道搶買 台中市場百元年菜人潮爆

年菜商機旺！ 速食店.五金行.傢俱行跨界吸睛

量販店冷凍年菜大戰！ 業者打名廚.聯名策略搶客

