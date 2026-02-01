廚師冒充殲-16飛官….陸男「百人斬」詐財下場慘了

大陸山東煙台近日偵破一起假戀愛真詐財案件，嫌犯徐某冒充解放軍殲-16飛行員，與100多名女子搞曖昧，遇到合適對象先與對方建立戀愛關係，然後再實施詐騙。

嫌犯徐某冒充解放軍殲-16飛行員100多名女子搞曖昧。（圖／翻攝央視軍事）

據《央視新聞》報導，山東煙台陳女士與「空軍戰鬥機飛行員」男友徐某通過介紹相識。與徐某相戀不久，陳女士就遭到敲詐。一個名叫「白雨」的陌生帳號，以掌握陳女士的私密視頻為由索要20萬人民幣（約91萬元新台幣）。

最終，陳女士與男友徐某決定合出錢，並交由徐某拿給「白雨」。令陳女士沒有想到的是，沒過幾天，男友和「白雨」竟然一同人間蒸發。

陳女士選擇報案，山東省煙臺市公安局芝罘分局民警迅速展開行動。經調查發現

徐某一人分飾三角設愛情騙局。（圖／翻攝央視軍事）

徐某竟「一人分飾三角」開設3個帳號，他先冒充介紹人身份，物色女性目標，並以「我弟弟是飛行員，很喜歡你」為由獲取對方微信號。隨後，以「現役飛行員徐某」的身份，與對方建立戀愛關係。最後，再註冊另一微信帳號「白雨」實施敲詐。

據悉，在交往過程中，徐某精心編織了一套完整的「軍人身份」偽裝。不僅在聊天中頻繁向陳女士發送所謂「軍官證」照片、軍營生活及訓練影像，以此獲取對方信任，甚至在約會時也不斷向對方傳輸「自己是軍人」的信號。

受害人陳女士供稱「他朋友圈有飛行的照片，還有部隊的照片、飛機的照片，我就感覺有濾鏡，挺崇拜他的」。儘管曾對其軍人身份產生疑慮，但都被徐某以「涉及軍事機密或者部隊有規定」為由搪塞。

警方循線將徐某逮捕歸案。（圖／翻攝央視軍事）

徐某甚至編造「英雄故事」，佯稱之前駕駛殲-16出了事故，為了保護飛機受了傷，一直在地方上養傷，沒有回部隊。後經警方向軍方核實，徐某根本不是什麼「飛行員」，也從來沒入過伍。在掌握犯罪證據後，隨即迅速展開抓捕。

經審訊查明，犯罪嫌疑人徐某，今年23歲，真實身份是一名廚師。被他以「軍人」身份欺騙的女性，遠不止陳女士一人。經查看徐某微信，發現其與100多名女性保持曖昧關係，從中尋找詐騙物件，堪稱騙子中的「海王」。

目前，犯罪嫌疑人徐某，因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，已經被檢察機關提起公訴。

