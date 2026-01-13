廚師叨菸做菜已離職 高雄知名百元熱炒店仍挨罰

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄愛河旁知名的東京酒場愛河店百元熱炒，遭民眾在網路社群爆料，指近日前往用餐時，發現廚房料理區有廚師未配戴口罩，邊抽菸邊料理食物。衛生局昨(12)日晚間前往店家稽查，業者坦承影片內容屬實，並稱該名廚師已離職，衛生局將對業者最高開罰300萬元。

民眾指控，近日到東京酒場愛河店用餐時，在烤檯料理區旁親眼看到廚師在料理區直接抽菸，且未配戴口罩，當下錄影佐證並稱不只1人，認為有衛生疑慮，並將畫面分享上網路社群。

高雄市衛生局昨日獲報後隨即派員至店家查察，業者坦承影片內容屬實，該名抽菸員工已於去年12月29日離職，將加強員工教育訓練，工作時勿抽菸。衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」裁罰3萬至300萬元罰鍰。

衛生局另查業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，針對作業場所作業區不潔、從業人員未配戴口罩等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善可裁罰6萬元至2億元罰鍰。

