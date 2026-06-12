廚師手搖飲當水喝 輸尿管結石引發腎水腫

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醫師劉文斌提醒民眾，夏天記得多補充水分，切忌將手搖飲當成水喝，以免「結石累累」！（記者鍾麗如攝）

一名三十二歲的王姓廚師，因腰部劇痛至亞洲大學附屬醫院求診，檢查發現不僅有血尿，Ｘ光影像出現急性腎水腫症狀，研判是輸尿管結石復發引起，經緊急安排震波碎石，隔天順利尿出結石。該院提醒民眾，夏天記得多補充水分，切忌將手搖飲當成水喝，以免「結石累累」！

該院豐中分院泌尿科醫師劉文斌表示，這名患者就讀高中時就因熱愛戶外運動加上每天排汗量大，又將手搖飲當成水喝，導致出現腎結石，就醫時也提醒要注意多喝水，沒想到時隔多年，患者日前突感腰部劇烈痠痛，痛到全身冒冷汗，甚至連站都站不穩。

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劉文斌指出，患者到該院求診後，立即安排尿液及Ｘ光檢查，影像資料顯示，左側輸尿管上段被一顆約五乘七毫米大小的結石卡住，導致尿液無法順利排出，不僅輸尿管腫脹，連腎臟都出現急性腎水腫，尿液報告也確認有血尿症狀，證實是腎結石作祟。經緊急安排「體外震波碎石術」，不到一小時就成功擊碎結石，隔天順利將碎石排出體外；一週後回診時，原本水腫的腎臟也已恢復正常。

劉文斌表示，體外震波碎石術非常適合二公分以下、位置適當的腎結石或輸尿管結石，治療時利用高能量震波，由體外精準聚焦到結石位置，就能將石頭震碎成細小顆粒，再透過排尿自然排出體外。夏季是泌尿道結石的高峰期，尤其廚師、工地工人、外送員等長時間處於高溫環境族群，若流汗過多卻沒有及時補充水分，尿液即會過度濃縮，導致鈣、草酸、尿酸等物質在腎臟中逐漸沉積，加上手搖飲、濃茶、咖啡等飲品中含有較高草酸與糖分，也可能會增加草酸鈣結石風險。

劉文斌指出，建議成人每日攝取至少二千至三千ｃｃ白開水，並以尿液呈淡黃色或透明為原則，若平時容易流汗，飲水量更應增加，飲食方面則要避免過鹹、減少高草酸食物攝取，如：菠菜、巧克力、堅果與濃茶等，同時維持均衡鈣質攝取，都會有助於降低草酸吸收；一旦出現突發性腰部劇痛、血尿、噁心嘔吐或解尿疼痛等症狀，應儘速就醫檢查，以免延誤治療造成腎功能受損。