廚師把珍奶當白開水喝 輸尿管結石卡住急性腎水腫

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）32歲王姓廚師平常愛喝珍奶、紅茶，把手搖飲當白開水喝，日前因腰部劇痛就醫，檢查發現血尿、急性腎水腫狀況，輸尿管被結石卡住，安排震波碎石，隔天順利尿出結石。

亞洲大學附屬醫院豐中分院今天發布新聞稿，泌尿科醫師劉文斌表示，該患者高中時就因熱愛戶外運動加上每天排汗量大，將手搖飲當成水喝，出現腎結石就醫。日前患者突然腰部劇烈痠痛，全身冒冷汗、站不穩，趕緊就醫。

醫師安排尿液及X光檢查，患者左側輸尿管上段被一顆約5毫米×7毫米大小的結石卡住，導致尿液無法排出，不僅輸尿管腫脹，連腎臟都出現急性腎水腫，也有血尿症狀。安排「體外震波碎石術」，不到1小時成功碎石，隔天順利將碎石排出體外，1週後原本水腫的腎臟也恢復正常。

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經詢問，患者坦承平時愛喝珍奶、紅茶等手搖飲，「每天當成白開水喝」，加上廚房工作熱到汗如雨下，卻又沒時間補充水分，才讓腎結石再度找上門。

劉文斌指出，這顆小結石雖體積不大，輸尿管十分狹窄，一旦不慎卡住就容易造成劇痛，進而引發腎水腫。透過非侵入性的體外震波碎石術，無傷口完成治療，療程約40至60分鐘。

劉文斌提醒，廚師、工地工人、外送員等長時間處於高溫環境的族群，若流汗過多卻沒有及時補充水分，尿液便會過度濃縮，導致鈣、草酸、尿酸等物質在腎臟中逐漸沉積，加上手搖飲、濃茶、咖啡等飲品中含有較高草酸與糖分，可能會增加草酸鈣結石風險。

劉文斌建議，成人每日應攝取至少2000至3000cc白開水，並以尿液呈淡黃色或透明為原則，平時容易流汗，飲水量更應增加，飲食避免過鹹、減少高草酸食物攝取，例如菠菜、巧克力、堅果與濃茶等，維持均衡鈣質攝取，有助降低草酸吸收，一旦出現突發性腰部劇痛、血尿、噁心嘔吐或解尿疼痛等症狀，應盡快就醫。（編輯：李錫璋）1150610