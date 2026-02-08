廚師斜槓抓龍筋！90分$1700高CP值大排長龍 生意太旺遭檢舉

記者陳佳鈴／彰化報導

廚師疑似不敵餐飲業辛苦，去年起「斜槓」經營時尚會館，並引進俗稱「抓龍筋」的性交易服務，沒想到生意做得比本業更好，也遭同業眼紅檢舉。（示意圖／Pixabay）

彰化縣一名張姓廚師疑似不敵餐飲業辛苦，去年起「斜槓」經營時尚會館，並引進俗稱「抓龍筋」的猥褻性交易服務。由於其打出 90 分鐘 1,700 元的高 CP 值價格，吸引大批男客慕名而來，甚至出現「排隊」盛況。然而，張男疑因不懂產業「拜碼頭」的潛規則，生意太好引發同業不滿並暗中檢舉。彰化地院日前不僅判處張男有期徒刑 2 月，近日更依《社會秩序維護法》裁定該會館勒令歇業。

據調查，原本擔任廚師的張姓男子，去年 3 月接手經營該時尚會館。為了在競爭激烈的按摩市場脫穎而出，張男聘請女性服務人員，在包廂內為男客提供俗稱「抓龍筋」的猥褻服務。

這家店以 1,700 元可享受 90 分鐘的高性價比在地方迅速傳開，小姐每節抽 1,000 元，負責人張男則抽 700 元。因其價格親民且服務周到，門口常有男客排隊待轉，生意興隆。

張男的高調生意引發周邊色情按摩同業的強烈不滿。據地方人士透露，張男「廚師轉行」對業內規矩不甚解，生意太好卻未向地方勢力「拜碼頭」，最終遭到同業暗中蒐證並向警方舉報。警方於去年 7 月持搜索票突擊，現場查獲負責人、員工及正在交易的服務女子與男客，並沒收相關證物。

彰化地方法院審理時，張男坦承犯行。法官考量其本業為廚師、經濟狀況普通，依「圖利容留猥褻罪」判處有期徒刑 2 個月（可易科罰金），併科罰金 1 萬元，並沒收犯罪所得 1.6 萬元。

然而刑事判決並非終點，警方隨後依《社會秩序維護法》聲請勒令歇業。法官認定，張男身為負責人卻容留色情交易，若容許繼續營業，將嚴重影響周邊治安與社會風氣，因此正式裁定該會館「勒令歇業」。

