《廚師的迫降2》首爾開幕日壓力爆表 雙主廚爆氣「逼瘋」孝淵

兩隊主廚率領各自團隊展開激烈較量，讓一旁的孝淵嚇得一時慌了手腳。（圖／客家電視台提供）

《廚師的迫降：客家廚房》第二季，飛越台灣客庄，前進首爾漢江畔餐廳展開全新挑戰。節目卡司全面升級，集結利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯等八名成員。本季加入刺激的分組對抗機制，令節奏更加緊湊，競爭張力全面升級。

明（14日）播出最新一集，延續上集主廚選角後的火藥味，本周正式迎來餐廳開幕首日的營運大戰。兩隊主廚率領各自團隊展開激烈較量。廚房內「良性競爭」瞬間化作逼人實戰壓力，李元日焦急催菜，讓一旁的孝淵嚇得一時慌了手腳。孝淵坦言：「要在有限時間裡迅速完成美味料理，其實滿緊張的，而且又是兩隊競爭，大家為了爭取更多客人都在四處奔走，那種拚全力的樣子，滿精彩也很有趣。」

本集外場戰況同樣火花四射，更上演「搶客人大戰」。（圖／客家電視台提供）

外場戰況同樣火花四射，更上演「搶客人大戰」，温昇豪與陳庭妮為了搶先介紹餐點不斷卡位競爭，場面既緊張又逗趣。究竟哪一隊能在混亂的開幕首日中穩住陣腳，以最佳默契及美味菜色奪下「營業第一天的主導權」，備受期待。《廚師的迫降：客家廚房2》於每週日晚間8點在客家電視與韓國TVING播出、晚間9點在 LINE TV、晚間10點在中天綜合台播出。

