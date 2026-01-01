廚師睡了闆娘？女兒證稱樓上傳來「我要尿尿」呻吟聲錄影大義滅親

社會中心／綜合報導

一名經營餐飲業的人夫發現妻子與擔任廚師的主管發生婚外情，憤而提告求償。案件審理中，關鍵證據竟來自被告的女兒，她證稱父親帶女人回家，不僅聽到樓上傳來「不要會痛」、「我要尿尿」等露骨呻吟聲，還錄下女子離去的畫面。法院審理後認定被告侵害配偶權情節重大，判決該名廚師須賠償人夫新台幣60萬元。

判決書指出，原告人夫與妻子結婚多年育有三子，妻子在餐飲業工作。然而，廚師明知其有家室，仍於2024年1月至8月間與其頻繁交往。人夫指控，該名廚師多次將妻子帶回位於桃園的住處發生性行為，導致夫妻感情破裂，最終離婚收場，人夫因此飽受焦慮、睡眠障礙之苦，憤而向廚師求償120萬元。

審理期間，廚師雖辯稱雙方僅是同事，且主張「配偶權」概念已過時，不應作為賠償依據。但廚師的親生女兒出庭作證，狠狠打臉父親。女兒證稱，2024年7月29日父親帶一名女子回家，她在樓下清楚聽到樓上房間傳來男女交歡的呻吟聲，女子甚至喊著「不要會痛」、「我要尿尿」。女兒當下機警錄音，並在女子離開時錄影蒐證。

法院勘驗錄影畫面，確認影片中女子就是原告的妻子，且錄到的聲音確為性行為時的呻吟。法官認為，雖然通姦除罪化，但大法官釋字第791號並未否定配偶間的忠誠義務與身分法益。考量原告為月薪20萬元的餐飲老闆，被告為月薪6萬元的廚師，及其侵害婚姻之程度，最終不採信被告辯詞。

法院認定該名廚師明知女方有配偶仍發生性行為，已嚴重破壞原告婚姻圓滿，判決應賠償人夫精神慰撫金60萬元，並自2025年8月21日起計算利息。全案仍可上訴。

