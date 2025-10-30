廚房全武行.消費者憂被波及 壽喜燒業者：暴力零容忍

新竹市 / 綜合報導

有民眾到新竹知名百貨公司的連鎖壽喜燒店用餐，卻撞見員工在廚房內場發生爭執，不只大聲叫囂還動手推擠。畫面曝光後，引發網友熱議，雖然有人歪樓開玩笑說不愧是日式鍋物，有相撲看，但也有人認為在廚房打架真的很危險。對此，當事餐飲業者回應，對於暴力行為零容忍，已經立刻啟動內部調查，之後也會加強員工教育。

隔著咖啡色門簾，在餐廳廚房內，戴著帽子的內場員工，先是大聲叫罵之後動手推擠，另一名女員工聽到聲響，趕緊進到裡面勸架，還有其他人上前幫忙，把打架的人架開來，過不久又有一名店員，走進去查看。

目擊民眾說：「突然廚房開始大聲起來突然開始叫囂，然後就打起來了，其實我那個影片，已經不是他在打別人，是他們已經有點被架開了，但是我以為可能會有人來說，剛剛是怎麼回事，結果沒有。」用餐民眾表示，員工打完架後，沒有特別關心或致歉，反而像沒事一樣，逐桌詢問有什麼菜沒上嗎，讓他心理默默想問，剛剛的格鬥賽是主菜嗎。

事情25日中午發生在，新竹知名百貨的連鎖壽喜燒店，民眾用餐時拍下驚險場面，表示沒人告訴我吃壽喜燒還有格鬥賽看，有網友歪樓，笑說不愧是日式鍋物還有相撲可以看，聽影片的聲音，就可以想像當時邊打蛋邊探頭偷看的畫面，也有人好奇鞋子的廠牌，讚嘆止滑效果很好，不過也有人跳出來說曾聽過這裡的員工吵架，也有人認為在廚房打起來真的很危險。

非當事民眾說：「我如果不趕快走開的話，搞不好我會受到無妄之災，被打到多倒楣，對不對，情緒管理很重要，就是不應該有這種負面的情緒在工作當中。」當事店家事後發出聲明，表示對職場暴力零容忍，重視顧客安全與用餐感受，已經立刻啟動內部調查，之後會加強員工教育，誠摯向關心的朋友表達謝意。

當事商場也表示，已經和餐飲品牌密切聯繫，雖然品牌承諾深入了解並妥善處理，只是再看一次這危險場面，還是不免讓消費者，無法安心用餐。

