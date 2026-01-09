廚房冒火光未釀災 住警器大響建大功

《圖說》板橋區南雅南路二段某公寓昨晚火警，消防隊員部署水線進行殘火處理。〈第一大隊提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市板橋區南雅南路某公寓昨〈8〉日發生火警險些燒燬整層樓，經查因案主開伙煮食有事離開廚房，所幸家中小孩聽到住警器鳴報的聲響「火災~火災~發生火災~」才發現廚房冒出火光及濃煙，嚇得趕快通知大人撥打119報案並避難。幸未造成火勢擴大及人命傷亡，其功應歸該戶裝置住警器及早示警。

新北消第一大隊長羅凱文表示，火警發生時應立即撥打119報案電話並大聲呼救及迅速逃生，廚房爐具「應選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具」，避免因事忘記在煮食而發生火災。

另外，目前市售住警器也有定溫型可專供廚房安裝使用，不須配線、可獨立安裝黏貼於天花板或牆壁上，非常便利，能提醒民眾即時逃生及應變，以有效減少住宅火災傷亡及財產損失。

《圖說》消防隊員安全檢查。〈第一大隊提供〉

羅凱文進一步說明，新北市火災預防自治條例已於111年7月1日公告施行，明訂下列之場所需強制安裝住宅用火災警報器：一、供人留宿或居住之違章建築。二、供人留宿或居住之租賃住場所。三、曾發生火警紀錄之建築物，且經本局指導需安裝住警器。

因此，依法違章工廠、頂樓違章加蓋及租賃住所之所有權人需依規定在室內之廚房、寢室及走道全面安裝住警器。經查未安裝且經限期改善仍未改善者，將處6千至3萬元罰鍰。