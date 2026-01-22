廚房就有！5香料是血脂清道夫 「大蒜、肉桂」降膽固醇超強

記者蔣季容／台北報導

健檢報告看見紅字，別只會吃水煮餐！營養師曾建銘表示，有5種「廚房神物」是降膽固醇的隱藏版救星，像是大蒜、肉桂等，都能有效降低壞膽固醇。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」指出，根據2026年最新的回顧性研究指出，我們廚房裡常見的幾種香料，不僅能讓食物變好吃，更是經過科學實證的「血脂清道夫」能顯著降低總膽固醇和壞膽固醇，5款香料如下：

一、大蒜

大蒜含有的有機硫化物（如大蒜素），作用機制跟降血脂藥 (Statin) 相似，能抑制膽固醇合成。研究顯示每天300至2000mg的大蒜粉，能降低總膽固醇約13至20mg/dL，壞膽固醇降低7至16mg/dL，大約每天吃1至6瓣的新鮮蒜頭其實就能輕鬆達標。

二、餘甘子

即台灣老一輩常說的「油甘」，富含多酚，能抑制膽固醇合成並減少吸收。 每天約1.5至12g的果實粉末就能大幅降低壞膽固醇，如果是新鮮果實約1至2顆；若是油甘粉約0.5至1湯匙。

三、肉桂

肉桂能活化PPARs（一種調節代謝的開關），幫助脂質代謝。每天吃約500至2000mg的肉桂粉，壞膽固醇可降低約0.8-10.3 mg/dL，對代謝症候群族群特別有效，大約是1/4茶匙至1茶匙的量，加在拿鐵或燕麥粥裡剛剛好。

四、黑種草

黑種草含有百里醌 (Thymoquinone) 和植物固醇，能跟膽固醇搶位置，減少腸道吸收。 每天0.5至3g的種子或粉末，壞膽固醇平均降低9至35mg/dL，大約是1/4 至1.5茶匙。撒在沙拉或麵包上很適合。

五、葫蘆巴

葫蘆巴是咖哩的美味秘方，它豐富的可溶性纖維能「黏住」腸道裡的膽汁酸，逼迫身體消耗膽固醇。每天約5至50g的種子最高可降低約29mg/dL的壞膽固醇。曾建銘提醒，​50g大約是10大湯匙的量，遠超過一般做菜用的量。平常煮咖哩很難吃到這麼多，這屬於「治療級」劑量，日常調味可以當作保養，若要達到高劑量可能需考慮補充品或特製高纖餐點。

曾建銘強調，雖然這些食材很厲害，但要留意藥物交互作用，這些香料（特別是大蒜、葫蘆巴）高劑量食用時，可能會影響抗凝血劑或降血糖藥的效果。有在吃慢性病藥物的人一定要先問過醫師。另外，食療是助攻，非替代，千萬不要因為吃了大蒜就自己停藥，這些食材是我們「植物性飲食」的好幫手，用來輔助正規治療。

