廚房排水孔冒小強！她「用1招」從此不見蹤影：異味也消失

記者柯美儀／台北報導

網友分享，只要把排水孔油汙清除，蟑螂就不會出沒。（示意圖／資料照）

小強頻繁出沒讓不少家庭頭痛，一名網友近日分享「消滅蟑螂」的妙方，只要用市售疏通劑清除管線油汙，不僅蟑螂不再出現，連排水孔臭味也一併消失，掀起大批網友討論。

原PO在Threads發文表示，日前她在廚房看見2隻蟑螂從排水孔爬出來，讓她嚇傻，於是當晚就用膠帶封住排水孔，後來老公查到有人分享，用疏通劑倒進排水孔可以清掉裡面的油汙和髒東西，這些才是吸引蟑螂靠近的原因。

於是原PO將半瓶疏通劑倒入排水孔，靜置一下後再用冷水沖掉，後然真的都沒有再看見蟑螂，排水孔的臭味也不見了，「原來不是把蟑螂毒死，而是把牠們的食物來源清乾淨，自然就不會靠近，清完之後浴室整個清爽很多」。

貼文一出，網友紛紛表示，「去油劑、肥皂水會把小強身上呼吸孔防進水的油質溶解，導致小強肺部進水窒息，所以水管常除油疏通，這種水管小強不敢爬，因為小強也怕死」、「排水孔有味道，通常代表裡面累積一層油膜，清掉之後蟲子就比較不會靠近，真的差蠻多的」、「我家固定1、2個月清一次管線，味道消失蟲子自然少」。

