廚房排水孔鑽蟑螂 她用1招有效阻斷：異味也消除

廚房排水孔若長期累積油汙與殘渣，可能成為蟑螂入侵的溫床，一名女子日前親眼看到兩隻蟑螂從家中廚房流理台排水孔鑽出，嚇得立刻上網查資料，發現只要使用市售排水孔清潔劑，清除堆積在管線內的油膜與食物殘渣，就能有效減少蟑螂靠近，她實測後再也沒見到蟑螂，排水孔的異味也完全消失，經驗引發不少網友熱議。

原PO近日於Threads發文指出，廚房排水孔爬出兩隻蟑螂，讓她嚇傻，當晚緊急以膠帶封住排水孔後，又上網查資料，發現可用市售的排水孔清潔劑，因排水孔內堆積的油汙、食物殘渣與髒污，是真正吸引蟑螂靠近的主因。

原PO將半瓶疏通劑倒入排水孔，靜置一段時間後再以冷水沖洗，後續幾天完全沒有再看到蟑螂，連排水孔的異味也一併消失，她驚呼「原來不是把蟑螂毒死，而是把牠們的食物來源清乾淨，自然就不會再靠近」。

貼文引發不少家庭主婦討論，紛紛表示「立刻去買疏通劑」、「原來蟑螂是被油汙吸引」、「學起來了」、「排水孔有味道通常代表裡面累積一層油膜，清掉之後蟲子就比較不會靠近，真的差蠻多的」、「廚房水管發臭是真的超臭的，比廚餘味還臭」、「去油劑、肥皂水會把小強身上呼吸孔防進水的油質溶解，導致小強肺部進水窒息，所以水管常除油疏通，小強就沒了」。

