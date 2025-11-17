廚房救星！她激推全聯「1款紙巾」厚實又吸油 一票婆媽使用就上癮

生活中心／王文承報導

一名女子在全聯購買了一款廚房紙巾，使用後大讚紙巾厚度足夠、吸水力佳，甚至連油漬都能擦得乾淨。（圖／資料照）

許多婆媽使用完廚房後，隙縫和角落常常會卡滿食物殘渣或油漬，因此餐巾紙、抹布成了清潔廚房的好幫手。一名女子在全聯購買了一款廚房紙巾，使用後大讚紙巾厚度足夠、吸水力佳，甚至連油漬都能擦得乾淨，讓她感到非常驚艷，貼文曝光後，也引起網友熱議。

全聯1款廚房紙巾一票婆媽愛上



一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，她之前在全聯消費時，看到一款包裝有可愛貓圖案的廚房紙巾，因為包裝可愛、設計方便掛起來抽取，加上當時有特價，因此決定買回家試用。

沒想到使用後，她非常滿意，稱這款紙巾厚實，吸油、吸水都很不錯，煎完食物後擦拭油漬也不怕破掉，就連鍋蓋上的油漬也能輕鬆擦乾淨，讓她相當滿意。

另外，她還表示，這款紙巾擦完桌面不會掉屑，不像其他品牌使用後還需要重擦一遍；她也用來吸取食材表面的水分或擦拭各種液體，都非常方便。原PO坦言，以前覺得廚房紙巾差別不大，但用了這款之後，才真的體會到「一分錢、一分貨」。

貼文曝光後，引起婆媽熱議，紛紛給予好評：「我也拿來擦流理台，乾得比想像中快，紙摸起來舒服，也不是粗糙的那種」、「這款拿來擦鏡子也可以，不會留水痕！」「推！每次特價必買，真的很好用」、「之前特價買過一次，發現比其他品牌厚很多，後來都買這家的」、「我都拿來鋪在煎好的肉下面，油會被吸掉一半」、「這款真的好用！油可以擦得超乾淨，每次全聯特價，我都會掃個一兩串回家」。

