廚房油煙是空汙惹議 醫教炒菜做好2動作避免吸入

日前環境部長彭啟明在立法院答詢廢除核能可能增加的空氣汙染時表示，家庭主婦煮菜的油煙也是空汙來源。胸腔科醫師指出，大火炒菜的油煙確實是室內空汙的一種，但開抽油煙機和電風扇，就不至於因為吸入太多油煙就罹患肺癌。

立委陳菁徽上周針對廢除核電後仰賴火力發電可能帶來的空汙的議題質詢環境部長彭啟明，詢問環境部降低空汙的配套措施，彭啟明答詢卻說家庭主婦煮菜、煎肉、煎培根的油煙也是空汙來源，令陳菁徽直呼誇張。

室內空汙來源多 不只有炒菜油煙

台灣胸腔暨重症加護醫學會出版的《室內空氣汙染與健康》參考手冊中指出，室內空氣汙染來源有：

燃燒：燒香拜拜、點蚊香、大油快炒、燒木炭、停車場車輛怠速等，只要室內空氣不流通的情況下燃燒產生的懸浮微粒都會造成汙染。

吸菸。

空調：若有孳生黴菌、細菌、蟎蟲，可能引發過敏。

建材、家具、洗劑中的防腐劑：可能含有甲醛，在密閉空間中大量使用會使甲醛濃度升高。

日常用品產生之揮發性有機化合物：清潔用品、化妝品、香水、清潔劑、殺蟲劑、瓦斯、立可白、去汙劑、強力膠等。

室內過敏原：塵蟎、蟑螂屍體或糞便、貓狗等寵物。

高壓放電的家電：雷射印表機、靜電集塵式空氣清淨機、臭氧消毒式烘碗機，都可能產生臭氧，萬一逸散也可能造成汙染。

戶外空氣汙染：戶外品質不良的空氣可能飄入室內，若為避免而關閉門窗、室內缺乏通風，可能造成室內空氣品質不良。

台灣胸腔暨重症加護醫學會指出，生活中常見的細懸浮微粒，例如高溫炒炸、燒烤、抽菸、燒香、加熱器具，都可能產生，會引起氧化壓力傷害與發炎反應，加重呼吸系統疾病症狀，而且可能附著帶有致癌性的多環芳香烴化合物，長期吸入有增加肺癌的風險。

罹患肺癌 非單一因素促成

過去曾有醫學研究發現炒菜油煙引起的空汙，濃度不輸給室外的空汙，不過中國醫藥大學附設醫院胸腔暨重症科主治醫師陳韋成表示，家庭炒菜油煙的量並不大，只要開抽風機和窗戶，保持通風就可以減少危害，肺癌的發生因素除了遺傳，有部分原因來自於環境因子，但環境因子相當多，並非單一來源可以解釋。

陳韋成還建議民眾，有肺癌家族史的人因為發生肺癌的風險較高，更需要對生活中所有可能的因子都要提高警覺加以避免，因此需要注意的不只有廚房油煙，還包括抽菸、吸入室外空汙等，應該定期做低劑量胸部電腦斷層檢查（LDCT），若有異常才能提早治療。

少用明火也可以減少室內空汙

中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心臨床醫療組代理副主任黃軒則表示，有研究發現瓦斯爐點火時會釋放苯和二氧化氮，只要廚房沒有開抽油煙機和窗戶保持通風，這些有害物質就會飄到室內其他地方，因此建議民眾炒菜時務必開抽油煙機，還要同時開窗或開電風扇增加空氣對流，有利於油煙加速排出，使用電磁爐等沒有明火的加熱器具，也是減少空汙的方法。

