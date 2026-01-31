廚房流理台水槽阻塞、排水變慢？專家授3招解決 防油脂殘留管內

熱水可以直接倒入流理台水槽嗎？廚房流理台倒入熱水是否安全向來備受爭議，正反雙方各持己見。究竟倒入熱水是否真如傳聞般傷水管？專家教大家如何正確預防流理台水管阻塞。

廚房水槽倒滾水傷水管？高溫會融化水管？

廚房水槽的水管比其他水管容易堵塞，因經常倒進含有油脂的湯汁、菜汁，有時更會有食物渣而引發異味。除了使用通水管產品外，坊間有人提議用熱水通水管，100°C的水溫有助沖散附在水管內壁的油脂，避免水槽的水流變慢。不過，同時亦有人提出倒入熱水會傷管，因連結排水管的位置是用膠水連接，溫度過高的熱水會令膠水溶化或影響隔氣膠圈，繼而導致漏水等情況出現，比處理排水管淤塞更麻煩。

了解排水管特性！暖水、熱水助溶解油脂

倒熱水入水槽，有助解決排水速度變慢的問題，但基於種種傳聞，此舉的安全性著實惹人懷疑。裝修學院校長鄧世民指出，倒入熱水不一定會傷管子，但大前提是先了解家中排水管的材質及特性。

一般而言，廚房的排水管是由硬管製成，理論上是可以承受高溫液體，因此倒入滾水、熱湯並不會有傷管子的問題。不過鄧世民提醒，如家中的排水管是軟管或劣質管的話，切忌倒入熱水，因材質軟身接觸後，有可能導致漏水或傷管子，到時候便需要進一步維修。

3招防廚房排水管阻塞

在水槽倒入熱水的目的是沖走油脂，鄧世民認為即使是油分重的醬汁，利用熱水或暖水都已經足夠將「新鮮」的油漬沖走。同時，建議每次清洗碗碟後開大水沖洗一會，務求令油污沖至公共排污管，以免殘留在管子內壁，影響排水速度。另外，亦要在排水孔裝上過濾網，避免食物渣進入排水管。

在排水孔裝上過濾網，過濾網愈深愈好，深度約1～2吋為佳。 倒進湯汁、醬汁後宜開大水沖洗一會，確保由家中排水管沖至公共排水管。 若倒入油脂重的湯汁、醬汁，建議之後倒入大量熱水沖洗，避免油脂黏附在管子內壁。

文章授權轉載自《香港01》。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

