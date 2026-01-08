廚房爐灶、抽油煙機好難洗？日主婦常用2方法 簡單去油汙、低刺激

抽油煙機油汙好難洗？網絡流傳一個方法，不用力刷，也不用小蘇打粉，只需1關鍵物，就可輕輕鬆鬆洗去千年油漬，而且這種DIY清潔劑，刺激性低，家中有小孩寵物也可使用。

抽油煙機千年油污好難洗？日主婦常用2種方法

抽油煙機或廚房其他地方油垢問題嚴重？家務專家佐藤在個人平台上，分享了清潔抽油煙機油污的心得，而且這也是日本家庭主婦也常用的方法。他推薦的兩種方法，一是針對清潔抽油煙機的浸泡法；二為可清潔牆壁油垢的DIY清潔劑。兩者所用材料都一樣，只有配方分量不同。

清潔抽油煙機方法1：浸泡法

家務專家佐藤分享的浸泡法，相當適合清洗千年污漬的抽油煙機。材料包括：塑膠袋、盆子、溫水、洗碗海綿、倍半碳酸鈉

最關鍵的是「倍半碳酸鈉」是一種自然的清潔成分，在自然界中存在於鹽湖的沉積物中，稱為「天然鹼」或「碳酸鈉石」，它的刺激性低，就算家中有小孩或寵物都可以安心使用。

將抽油煙機配件拆下並放入大塑膠袋：浸泡配件時油汙會溶解脫落，因此要先套上不會漏水的塑膠袋，以免油垢汙染到盆子中。 調配清潔水：以90克倍半碳酸鈉加3公升溫水，用作清洗抽油煙機的清潔水，並倒入塑膠袋中浸泡抽油煙機配件。 浸泡配件30分鐘：直接浸泡充滿污漬的抽油煙機配件，水位要完全覆蓋所有配件，然後靜置30分鐘。 最後抹拭：把抽油煙機配件取出，用洗碗海綿輕輕一抹就完成了！

清潔廚房牆壁、爐灶方法2：DIY油污清潔劑

家務專家佐藤所分享的第2招為DIY清潔劑。如果家中抽油煙機有頑固油污，抽油煙機機身、廚房爐灶、牆壁等地方也會有類似的煩惱。對於這種情況，可參考以下方法：

調配清潔水：用作噴霧式的清潔水，成分為15克倍半碳酸鈉加500c.c.溫水，把兩者混合攪拌至均勻溶解便可，然後直接倒進噴霧壺中。 直接噴灑：直接把清潔水噴到油污表面，再用抹布擦乾淨，再用清水擦拭一遍就可以了！如果是嚴重的油汙，可以把噴霧噴在紙巾上，濕敷油汙5分鐘即可。

