廚房瓦斯桶爆炸！印度夜店大火釀至少23死 官方承諾嚴懲相關人員

印度旅遊勝地果阿邦（Goa）一家夜店昨天（6日）深夜發生嚴重大火，造成至少23人身亡、50多人受傷。經警方證實，起火原因是廚房的瓦斯桶爆炸，罹難者多為夜店員工。

綜合外媒報導，位於北果阿區阿爾波拉（Arpora）的一家夜店「Birch by Romeo Lane」發生火警，消防員獲報趕抵現場，持續灌救、搜索一整夜後，警方證實火勢已撲滅，且所有遺體均被尋獲。

行政首長薩望特（Pramod Sawant）前往現場視察救援行動，並表示在23名死者中，有3人是嚴重燒傷身亡，其餘罹難者則因窒息而死；此外，死者大多是夜店員工，其中可能有3至4名遊客死亡，年齡及國籍尚不清楚。

警察局長庫馬爾（Shri Alok Kumar）指出，火勢主要集中在1樓廚房區域，大多數遺體也都是在廚房附近被找到，而火災的主要原因是瓦斯桶爆炸，詳細情形仍待進一步調查釐清。

薩望特說，經初步調查顯示，該場所的安全規程有嚴重漏洞，未能遵守消防安全規範，因此當局不僅會嚴懲夜店管理人員，還會揪出任何允許該場所違規運作的官員。

