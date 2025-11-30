廚房省時秘訣！蔥薑蒜冰磚讓料理更簡單

（圖：Canva）

家裡的蔥總是放到乾掉？蒜頭放著放著就冒出芽？薑根永遠用不完？農糧署近日分享了一個超實用的生活小技巧——將蔥、薑、蒜變身成「冰磚」，讓料理省時又不浪費，一次解決廚房常見困擾。





農糧署表示，蔥、薑、蒜是台灣家庭料理的爆香三寶，但若保存方式不佳，經常造成耗損與食材浪費。因此，將它們簡單處理後冷凍保存，不僅能延長保存期限，更能讓下廚更有效率，爆香時直接丟進鍋裡，完全不必退冰，就能立刻提升香氣。





做法相當簡單，首先把蔥洗乾淨擦乾後切成蔥花；薑用湯匙刮除外皮並磨成泥；蒜則去皮切成蒜末。處理完畢後，將它們分別裝入保鮮袋壓平，再用筷子輕壓劃線分隔，或是直接放入分裝盒中冷凍。凍定後，再移入保鮮盒或收納袋，就能更方便取用。

至於保存期限方面，農糧署提醒，冷凍保存蔥、薑、蒜冰磚大約一個月內風味最佳。平常不論是爆香、快炒，或是調製醬料，只要掰下一小塊冰磚，就能讓整道菜香氣四溢，一次下廚更有效率。





這樣的保存方式不僅有助減少食材丟棄，還能提高家庭料理意願，讓更多人愛上自己下廚。特別對忙碌的上班族、新手下廚者來說，「冰磚化」的調味基底，是廚房的秘密武器。下次逛市場或超市時，不妨買一點存好存滿，回家花10分鐘做成冰磚，讓料理變得更輕鬆、更香、更有成就感。農糧署笑說，掌握這招，人人都能變身廚房小達人！