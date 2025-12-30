廚房神隊友 台鹽推調味聖品

台鹽董事長丁哲力推兩款冬季廚房神隊友，鹽麴與鹽滷。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

寒流一波接一波，民眾喜歡暖呼呼的冬季料理，看準現代家庭對「快速上桌」與「健康美味」的雙重需求，臺鹽公司貼心準備全方位的「廚房神隊友」，首推兩款來自大海的特色商品「鮮選我鹽麴」與「鹽之心鹽滷」，不用精湛廚藝，也能讓家常菜瞬間擁有大廚級的層次口感。

台鹽董事長丁彥哲親自推薦兩款適合冬季料理快速調味、馬上可好料上桌的神隊友。「鮮選我鹽麴」，它被譽為「魔法調味品」，是風靡日本的國民調味料，不同於食鹽的單純鹹味，帶有淡淡甘甜與鮮味，可分解纖維與蛋白質，使肉質快速軟嫩、入味均勻，提升風味層次，同時減少鹽分與添加物攝取，降低熱量，是冬季燉肉、醃漬的最佳幫手。

台鹽鮮選我鹽麴效法日本傳統釀造，嚴選特有菌種，選用台南後壁農會「臺梗九號米」，以潔淨好水與海鹽天然發酵而成，成分單純、不含化學添加物。

第二款廚房神隊友是「鹽之心鹽滷」，近期掀起全台搶購熱潮，是臺鹽推動飲食新革命的重點產品。鹽滷源自海水濃縮精華，在日本被視為萬用法寶。今年國宴主廚溫國智分享「臺鹽鹽滷自製豆花」，簡單易上手的做法引爆全民跟風，帶動銷量成長逾四倍，看準這股潛力，臺鹽火速研發升級版「鹽之心鹽滷」，現正於全聯通路熱銷中。