廚房紙巾包一包！「冷凍青花椰菜」微波不再濕爛口感升級

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廚房紙巾不只能擦手，還能讓冷凍青花椰菜微波後吃起來接近新鮮現煮的口感。擁有14年蔬果銷售經驗的日本蔬果專家「青髪のテツ」，在日本YAHOO專欄分享一個簡單技巧，只需在微波前以廚房紙巾包覆花椰菜，便能有效改善加熱後軟爛出水的問題。

廚房紙巾不只能擦手，還能讓冷凍青花椰菜微波後吃起來接近新鮮現煮的口感。（示意圖／AI生成圖）

冷凍青花椰菜在解凍加熱過程中會大量釋出水分，若直接放入微波爐，容易導致口感變得水水爛爛，風味也因此大打折扣。蔬果專家「青髪のテツ」指出，廚房紙巾能吸收解凍時多餘的水分，同時適度調節蒸氣、避免加熱不均，當水分被恰到好處地帶走後，蔬菜的甜味與風味便會隨之濃縮，整體口感更為鮮美。

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具體作法上，「青髪のテツ」建議先準備一個有深度的耐熱容器，在底部鋪上一張廚房紙巾，接著放入100至200克的冷凍青花椰菜，平鋪且不重疊，再以另一張廚房紙巾將花椰菜包覆，上方輕蓋一層保鮮膜，最後以600瓦微波約2分鐘即可。他強調，這種方式無需煮沸水，能有效防止大量水溶性維生素流失至水中。

冷凍青花椰菜在解凍加熱過程中會大量釋出水分，若直接放入微波爐，容易導致口感變得水水爛爛。（圖／高珞曦攝）

在營養層面，營養師張馨方日前曾在臉書粉專「ViVi營養生活話」說明，青花椰菜採收後，維生素C與抗氧化成分會隨時間逐漸下降，但若在新鮮狀態下即進行急速冷凍，反而更能將營養鎖住，營養價值並不遜於放置多日的新鮮蔬菜。

張馨方進一步建議，青花椰菜煮好後可加入少量黃芥末、蘿蔔泥或芥末粉，藉由其中的芥子酶幫助青花椰菜產生更多蘿蔔硫素，進一步提升抗氧化能力。

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