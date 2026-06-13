廚房裡的降血脂明星是「它」！營養師揭密洋蔥為什麼一定要吃？

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你知道家裡廚房常有的洋蔥，不管是進口的，還是本土的，都是幫助控制血脂的天然好幫手嗎？它不只是料理上能夠提味的配角，日本研究更發現一個驚人的事實：每日食用洋蔥能顯著降低三酸甘油酯。洋蔥以其獨特的營養成分，成為守護心血管健康的日常尖兵。

營養師李婉萍分析：洋蔥的3大健康關鍵

營養師李婉萍指出，洋蔥的保健功效來自其豐富的生物活性成分，對調節血脂有直接助益，分析如下：

●關鍵成分「槲皮素」：抑制脂肪吸收

洋蔥富含類黃酮「槲皮素」。研究顯示，它能有效抑制腸道對脂肪的吸收，並促進代謝，從而幫助降低血液中的三酸甘油酯。無論生食或加熱，槲皮素都相當穩定，營養不易流失。

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●含硫化合物與膳食纖維，雙重調節

洋蔥辛辣味的來源──含硫化合物，具有抗發炎、抗氧化特性，能保護血管健康。同時，它也是膳食纖維的良好來源，有助於腸道保健與膽固醇排除。

●高鉀低鈉，輔助血壓管理

屬於高鉀食材的洋蔥，有助於身體排出多餘的鈉離子，對於需要控制血壓的族群來說，是飲食中天然的調節劑。

怎麼吃最有效？簡單美味的日常提案

李婉萍建議，將洋蔥融入日常飲食，就能輕鬆獲取好處：

蒸熟製冰磚，烹調好方便：

覺得生洋蔥太辛辣？可將整顆洋蔥放入電鍋蒸熟，放涼後用調理機打成泥，分裝成小冰磚冷凍。煮湯、炒菜或燉肉時，丟入一兩塊，瞬間提升鮮甜風味，輕鬆吃進營養。 生食拌沙拉，活性成分多：

若能接受，將紫洋蔥或白洋蔥切細絲，泡冰水去除部分辛辣後，拌入沙拉中生食，能攝取到最完整的營養素。 搭配優質蛋白，效果加乘：

洋蔥與富含Omega-3的魚類（如鯖魚、秋刀魚）一同烹調，或與瘦肉一起拌炒，能成就一道兼顧優質蛋白與降血脂成分的健康菜餚。

一顆平凡的洋蔥，蘊含著不平凡的保健力量。無需昂貴的保健食品，只要聰明運用這一味，就能好好守護家人的心血管健康。

◎ 諮詢專家／李婉萍營養師

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