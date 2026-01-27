廚房隱形毒素！科技海綿「1用法」洗出毒 醫揭恐怖下場：很傷腎

記者鄭玉如／台北報導

腎臟科醫師顏宗海提醒，科技海綿會釋出三聚氰胺，不能用來洗碗、鍋等餐具。（圖／三立新聞網）

不少家庭主婦清洗碗盤時，喜歡使用科技海綿，只需清水就能去除污垢。腎臟科顏宗海提到，科技海綿不耐高溫，且會釋放三聚氰胺，嚴禁使用於洗碗、洗鍋等接觸食物的餐具。

顏宗海在健康節目《健康e起聊》指出，科技海綿是三聚氰胺與甲醛的聚合物，屬於消耗品，使用時會逐漸變小，並釋出三聚氰胺，不建議使用於清洗餐具，清潔流理台、玻璃、地板等環境則沒有問題，尤其冬天時，許多人會使用溫水洗碗，更容易導致科技海綿釋出三聚氰胺。

顏宗海表示，2008年中國就發生毒奶粉事件，一起特大嚴重食品安全事件，不肖業者將三聚氰胺放入奶粉，造成多名嬰兒患有腎結石，離譜事件因此曝光。對此提醒民眾，使用科技海綿清洗餐具，若未沖乾淨，可能有殘留風險，一不小心吃下肚，恐對健康造成危害。

顏宗海也提醒，農曆新年即將到來，許多人開始大掃除，不過清潔用品別亂搭配，例如漂白水不可以摻入鹽酸，會產生致命的「氯氣」，可能引發吸入性肺炎、肺水腫，嚴重甚至是呼吸衰竭。

