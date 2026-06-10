廚房「1必備好物」恐致癌！醫師示警：外觀5現象快丟掉

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生活中心／黃依婷報導

廚房中隨處可見的塑膠保鮮盒，可能成為影響健康的潛在風險來源。（示意圖／翻攝自pexels）

廚房中隨處可見的塑膠保鮮盒，竟可能成為影響健康的潛在風險來源。美國多位腫瘤科醫師近日提醒，若家中的塑膠容器若是出現5個現象，建議儘早汰換，以降低化學物質及微塑膠進入食物的機會。

醫師指出，癌症成因相當複雜，通常與基因、年齡、生活習慣及環境暴露等因素有關，塑膠容器並非主要致癌原因。然而，長期使用老舊塑膠容器盛裝或加熱食物，仍可能增加人體接觸潛在有害物質的機率。

放射腫瘤科主任雷瓦里（Amar Rewari）指出，塑膠容器在高溫環境下，可能釋放微塑膠或化學物質進入食物中，尤其是油脂含量較高的食物、湯品及醬料，更容易受到影響。即使產品標示為「可微波」，也僅代表符合基本使用安全標準，並不代表完全不會發生化學物質轉移。

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腫瘤科醫師強調，民眾不必因為曾使用塑膠保鮮盒而感到恐慌，但若發現容器出現「裂痕」、「深層刮痕」、「表面混濁霧化」、「蓋子鬆脫」、「洗不掉的異味」等情況，就應考慮更換。這些現象往往代表塑膠材質已經老化分解。

至於替代方案，專家建議可優先選擇玻璃保鮮盒，因其耐用、容易清潔，也適合微波加熱；陶瓷容器同樣是不錯的選擇。不鏽鋼容器則適合冷藏及攜帶食物，但不可放入微波爐使用。

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