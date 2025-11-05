「廚房3寶」是癌症剋星！營養師揭密：預防胃癌、大腸癌

記者鄭玉如／台北報導

營養師劉怡里提到，蔥含硒有助抗氧化、薑能維護黏膜健康、蒜則是幫助抗發炎。（示意圖／PIXABAY）

天氣轉涼，不少人開始進補暖身，常見料理配料包括「蔥、薑、蒜」，都是強大的抗癌三寶。 營養師劉怡里提到，蔥含有礦物質硒及植化素，有助於預防胃癌，提高抗氧化的能力，薑則包括維生素A 、C、β-胡蘿蔔素，提升黏膜健康，蒜富含薑辣素、薑醇，有助於抗發炎、抑制腫瘤生成。

劉怡里在節目《祝你健康》指出，抗癌三寶是「蔥、薑、蒜」，其中蔥含礦物質硒，幫助預防胃癌，以及豐富的植化素，能提高抗氧化能力，不過蔥綠與蔥白的營養價值略微不同，蔥綠含維生素A、C及β-胡蘿蔔素，有助於維持黏膜健康，預防胃癌、大腸癌、口腔癌，蔥白則是促進血液循環，預防感冒。

薑含有豐富的薑辣素、薑醇，有助於抗發炎，在動物實驗發現，對於抑制腫瘤生成有幫助，薑又分為嫩薑、粉薑、老薑，若想預防癌症、提升免疫力，越辣、效果越好，建議選擇老薑。另外，臨床上治療癌症病患，有時會使用一些薑汁，幫助減緩患者噁心的症狀。

蒜富含蒜素、類黃酮，能有效抑制致癌物「亞硝胺」的生成。香腸、火腿、臘肉等加工肉品含有亞硝酸鹽，會與胺結合形成亞硝胺，增加胃癌與大腸癌風險，而蒜素能阻斷其過程。攝取時建議生吃或泡橄欖油，以生吃來看，最有效的營養計量約3瓣左右，建議拍碎、剁碎後，停留約5到10分鐘，待蒜胺酸脢釋出，有助於蒜胺酸轉換成蒜素。

