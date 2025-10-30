《廚神小當家》重現江湖！全家推銀河墨魚麵、蒟蒻牛肉麵，特級廚師醬料碟必收！

（圖／全家提供）

立冬將至，入秋最強冷空氣週末報到，「全家」化身巷口鍋物專賣店，攜手經典料理動畫《廚神小當家》，推出兩款聯名泡麵「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」及三款限量加價購周邊，不僅滿足粉絲懷舊收藏的心，更一飽口福。

「全家」攜手經典料理動畫《廚神小當家》，首推將墨魚汁融合於麵體中，呈現天然黑亮色澤的「銀河墨魚乾拌麵」，香氣濃郁、拌勻即食，方便美味讓人直呼過癮；「紅燒牛肉蒟蒻麵」採低熱量蒟蒻麵體，保留紅燒湯頭的醇厚香氣，同時減少負擔，滿足嘴饞又想顧身材的消費者。

「全家」也推出《廚神小當家》系列加價購週邊商品，凡購買湯底專區指定商品，單筆滿20元以上任兩件，即可以優惠價99元加購「廚神小當家醬料碟2入組」，醬料碟不僅畫上特級廚師徽章圖樣，倒入醬汁後更能看到象徵特級廚師的「特」字及經典台詞「難吃」二字；加價149元則可獲得「廚神小當家購物收納袋」（包子款／菜刀款），絕對是粉絲必收藏的周邊商品。

適逢入冬火鍋旺季，「全家」店舖提供多款鍋物周邊，即日起至115/1/6，指定店舖湯底專區商品任選2件77折，湯底與鍋料一次買齊最划算！精選人氣饕客必吃品牌如「老四川」麻辣鴨血及麻辣豆腐、「高雄劉家」酸菜白肉鍋、「新加坡發起人」肉骨茶湯底等，皆可一站在「全家」購足；更別錯過好評回歸的FamiCollection湯底「花雕雞湯」、「藥燉排骨湯」及「薑母鴨湯」，消費者在家也能輕鬆煮出名店級火鍋風味。

另外，7-ELEVEN則攜手韓國第一大連鎖嫩豆腐煲專門店「涓豆腐」合作開發3款道地韓式料理「涓豆腐韓式豆腐鍋」、「涓豆腐泡菜冬粉」、「涓豆腐韓式雜菜冬粉」，以及推出2款由台南晶英酒店主廚監製、飽足感十足的韓風料理，包含「辛奇醬炒牛肉便當」、「韓式炸雞起司丼」。還有多款即食韓風輕食──「韓式烤牛肉多彩飯卷」、「宗家府泡菜鮪魚新極大飯糰」、「韓式燒肉泡菜飯糰」與「香辣魷魚拌麵」，每一口都道地甜辣鹹香。

