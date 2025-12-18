廚藝競賽選年菜！范頭家客家風味年菜預購開跑

▲范頭家客家餐廳負責人范文馨表示廚藝競賽票選出最能展現客家風味與年節意象的料理，讓年菜更貼近現代家庭的需求。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】新春圍爐向來是台灣家庭一年中最重要的一餐。深耕中部多年的范頭家客家餐廳，今年首度翻轉傳統年菜選品模式，導入內部廚藝競賽制度，由主廚團隊分組研發新春菜色，並邀請客家電視台《一家之煮》節目御用主廚徐玉芳與台中、苗栗地區多位長期關注在地飲食文化的美食部落客與餐飲職人組成跨界評審團，共同票選出最能展現客家風味與年節意象的料理，讓年菜更貼近現代家庭的需求。

▲馬運亨通麻香鮑。（記者廖美雅拍攝）

范頭家客家餐廳負責人范文馨表示，年夜飯的價值從來不只在於菜色本身，而是在一家人圍坐餐桌時，因為一桌好菜而自然展開的對話與分享。因此，今年團隊在研發年菜時，特別從不同年齡層的用餐體驗出發，思考如何讓每位家人都能在餐桌上找到屬於自己的記憶點。今年三家店預計售出1200套（內用及預購外帶）常溫年菜，目前預購推出早烏優惠中。

▲頭家鴻運賜囍盤。（記者廖美雅拍攝）

主廚徐永勝則表示，此次年菜研發同步考量家庭外帶年菜的使用情境，透過細節上的反覆調整，即便回家加熱，仍能保持食材原有的風味，不論在餐廳或家中都能輕鬆享用。在菜色設計上，「金馬賀歲大圓蹄」使用天然紅谷米慢火燉煮至Q彈軟嫩，延續客家滷豬腳的經典鹹香風味，深受長輩喜愛、「馬到成功福滿蝦」則搭配孩童熟悉的地瓜球，而「馬運亨通麻香鮑」老薑與北港麻油煸香後加入米酒再與鮑魚燜煮入味，平均鋪在麵線上再淋上高湯蒸煮，成為年輕族群嘗鮮與討論的亮點，也讓年夜飯餐桌多了跨世代交流的話題。

▲菜脯櫻蝦步步糕。（記者廖美雅拍攝）

范文馨表示今年范頭家客家餐廳也攜手指定的兒少安置機構，推出「公益新春紅包袋」組合，紅包袋組合共12款，均由機構內孩童親手繪製，並由范頭家團隊負責製作與發行。此次銷售收入將全數回饋此指定機構，希望透過這個小小的舉動，讓民眾在迎接新春的同時，也能將祝福化為實際行動，傳遞愛與溫暖。

「馬上客好菜」即日起開放預購。凡於2026年1月26日前預訂10人席年菜組並完成全額付款，即可享優惠價，內用年菜每桌再加贈「花好月圓慶團圓」炸湯圓。另外，還有冷凍年菜4菜1湯可任意搭配選購。