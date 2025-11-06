▲廚餘不進豬圈進花園，竹山鎮打造「會開花的循環經濟」。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】隨著中央因應非洲豬瘟疫情宣布全面禁用廚餘餵豬，全台各地環保單位面臨廚餘處理的挑戰。南投縣竹山鎮公所全力配合中央與縣府政策，迅速啟動廚餘處理緊急應變作業，除原本每週可處理約35噸廚餘外，近期更提升10至12噸的處理能量，於每週二、四下午1點至5點開放廚餘進場，專責消化鎮內新增量的廚餘。進場廚餘依鹿谷鄉公所標準，每公斤徵收新臺幣4元處理費，協助業者解決廚餘堆置問題，維持環境整潔與公共衛生。

竹山鎮自108年起即推動「廚餘全面去化」政策，由清潔隊建置完善的處理系統，採全量收運與去化原則。廚餘經過篩分、破碎、與副資材混合發酵堆肥後，製成富含養分的有機土，封袋後再運用於公園、圓環、街道及公共綠地的綠美化工程。這項措施不僅大幅減少廢棄物量，更將廚餘轉化為可再利用資源，實踐循環經濟與永續發展，讓「垃圾變黃金、腐朽化為神奇」不只是口號。

為落實「取之於民、用之於民」理念，竹山鎮公所每月第四個星期六固定舉辦「領鮮週六─草花發放活動」，將以廚餘製成的有機土培育草花回饋鄉親，鼓勵民眾落實廚餘分類與資源回收，共同打造綠意盎然的社區環境。

竹山鎮長陳東睦表示，這次廚餘禁用事件雖帶來挑戰，卻也是竹山展現韌性與創意的契機。公所將持續強化廚餘處理量能，推廣惜食觀念與資源再生應用，讓竹山成為結合環保、永續與美學的「會開花的花園城市」，實現真正從土地出發、回饋土地的循環經濟典範。