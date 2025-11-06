廚餘不進豬圈進花園 竹山鎮打造「會開花的循環經濟」

竹山鎮公所廚餘去化行之有年。（竹山鎮公所提供）





中央因應非洲豬瘟疫情宣布全面禁用廚餘餵豬後，廚餘的收運及處理成為各縣市鄉鎮環保單位面臨的首要問題。南投縣竹山鎮公所全力配合中央及南投縣政府政策，啟動廚餘處理緊急應變作業，在每週約35噸廚餘處理量的基礎上，再增加10至12噸的處理能力，於每週二、四下午1點至5點開放廚餘進場，專責處理竹山鎮內增量的廚餘，並參照協助鹿谷鄉公所廚餘進場收費標準，每公斤徵收新臺幣4元處理費，以解決鎮內業者廚餘堆置之苦。

竹山鎮落實「廚餘全面去化」政策行之有年，自108年起透過清潔隊建置完善處理系統，目前收運廚餘採全量去化原則進行處理，流程包括廚餘收集、篩分、與破碎副資材堆肥發酵、製成有機土並封袋發放，後續廣泛應用於公園、圓環、街道及公共綠地綠化工程，達到廢棄物再利用的最大效益。將廚餘轉化為有機土並應用於各項綠美化工程，成功推動資源循環與永續發展。

廣告 廣告

廚餘變有機土綠美化草花等。（竹山鎮公所提供）

為落實「取之於民、用之於民」理念，竹山鎮公所並於每月第四個星期六辦理「領鮮週六─草花發放活動」，將經廚餘轉化的有機土栽植出來的大批草花回饋鄉親，鼓勵民眾共同參與廚餘分類與回收，形成良性循環。

廚餘變有機土綠美化草花等贈鎮民。（竹山鎮公所提供）

竹山鎮長陳東睦表示，面對這次的廚餘危機，希望大家能落實「吃多少、煮多少」的惜食理念，共同減少廚餘產生量。未來公所將持續強化廚餘處理量能，善用有機堆肥資源，讓竹山鎮在落實地方環保及廚餘減量方面，持續發揮「化腐朽為神奇」的典範作用，成為環保與防疫兼顧的花園城市。



更多新聞推薦

● 2025富岡鐵道藝術生活節11/22登場 感受鐵道文化魅力