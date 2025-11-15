廚餘之亂補破網！盧秀燕下令「清運車全面加裝GPS」 每天視訊查核蒸煮情形

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中上月爆出非洲豬瘟疫情，所幸並未向外擴散，然而餵豬廚餘的處理過程也備受檢討。台中市長盧秀燕下令各局處以更高規格加強廚餘流向管理，全面落實監控追蹤。她強調，所有查核必須加嚴，提高密度，除遠端監控，也要同步加強到場查察，全面巡檢，以確保防疫作業落實，展現市府決心。

盧秀燕指出，為持續強化廚餘防疫查核，環保局與警察局須全面針對尚未裝設 GPS 的車輛，掌握實際行駛路線並建立完整紀錄。（圖／市府提供）

盧秀燕指出，為持續強化廚餘防疫查核，環保局與警察局須全面針對尚未裝設 GPS 的車輛，掌握實際行駛路線並建立完整紀錄；對已裝設 GPS 的車輛，也需每日確實監看、比對軌跡並填報資料，完整掌握每台車核定的清運場域，徹底降低疫情風險。

廣告 廣告

環保局強調，自10月27日起，環保局以「人盯場、人盯桶」模式每日透過視訊查核36家廚餘再利用養豬場，確認飼料種類及蒸煮設備運作並全程錄影，至11月14日已累計685場次視訊及2場次實地稽查，持續嚴管禁用廚餘養豬。

環保局說明，現已輔導廚餘清運車加速安裝GPS，目前已完成24台，並提供免費到場裝設及1,000元獎勵，強化掌握廚餘流向；全市12處廚餘掩埋場均依規設置不透水層、覆土與消毒並完成防颱準備；颱風後經巡查無積水或破損，現場並以監視器與每日巡查持續監控，並依規定期檢測地下水質。

農業局則說明，11月7日至13日高風險場訪視均無異常，疫情持續穩定；案例場周邊3公里僅存的移動管制場已於11月11日解封。期間採集243頭斃死豬樣本全數陰性，顯示豬隻健康良好。案例場則已完成封鎖線、圍籬、全天候監控及24小時人員駐守，廢水處理設施亦在11月10日完成覆蓋加固且未受颱風損害。

衛生局指出，雖中央已解除國產豬隻禁運與禁宰措施，台中市仍持續緊盯豬肉產品流向，啟動「市售豬肉及相關製品稽查專案」，全面查核全市通路及異國餐飲業產品來源，截至14日累計稽查1549件，均符合規定。

更多FTNN新聞網報導

染疫養豬場遭揪「廚餘資料」上傳不齊 盧秀燕曝關鍵問題：對方遲遲不上傳卻無法開罰

非洲豬瘟風暴！中央下令禁用廚餘餵豬 台中市急增246噸廚餘、籲市民「確實瀝乾水分」

豬隻禁宰、禁運令解除仍不能鬆懈！ 盧秀燕拍板：校園營養午餐剩食禁打包

