「廚餘天坑」引爆爭議！台中市長盧秀燕與行政院長卓榮泰視察文山掩埋場，民進黨立委蔡其昌、何欣純卻對市府廚餘處理方式提出嚴厲批評，場面一度尷尬。盧秀燕強調，何欣純提及的問題場所已封閉，目前僅剩3處廚餘場所運作。台中地檢署持續調查是否有人偽造運送病死豬文書，已送驗458個樣品，結果均為陰性。雖然防疫戰場暫無升溫跡象，但政治角力持續加溫！

廚餘之戰！2立委卓揆前狂轟 盧市長接MIC回擊。(圖／TVBS)

行政院長卓榮泰與台中市長盧秀燕日前共同視察台中文山掩埋場，了解廚餘處理情況。然而，視察過程中兩名民進黨立委蔡其昌與何欣純對市府廚餘處理方式提出嚴厲批評，盧秀燕則立即接過卓榮泰手中麥克風進行回應，使卓榮泰一度淪為尷尬的麥克風傳遞者。同時，台中地檢署持續調查是否有人偽造運送病死豬的文書，前進應變所目前已累計送驗458個樣品，結果均為陰性。

立委轟市府做事潦草 卓揆一度尷尬幫遞MIC。(圖／TVBS)

在視察台中文山掩埋場時，立法委員蔡其昌表示自己聽了簡報後感到憤怒，他質疑為何相關單位不願承認錯誤，直指「挖了一個天坑直接倒」的處理方式過於潦草，並認為豬瘟的發生就是因為處理不當所致。立法委員何欣純也加入批評，她指出簡報中只提及6處廚餘處理場所，而實際上應有9處需要嚴格查核督導，強調即使是1處都不應該出現所謂的「廚餘天坑」。

卓榮泰視察掩埋場。(圖／TVBS)

面對兩位立委的連番抨擊，台中市長盧秀燕迅速從卓榮泰手中接過麥克風回應。盧秀燕表示，經過幾天的緊急調度，何委員提及的問題場所已經封閉不再使用，目前台中市僅剩3個廚餘處理場所在運作。行政院長卓榮泰在談及廚餘問題時似有弦外之音，他表示比較欣慰的是看到中央環境部要求後，台中市環保局努力依照法規整頓場地，與過去初期的髒亂情況已有明顯不同。

在應變所記者會上捐贈試劑儀式。(圖／TVBS)

在應變所記者會上，捐贈試劑儀式的氣氛與視察現場形成強烈對比。主持人介紹捐贈的1000個檢驗試劑組最多可檢驗1萬頭豬隻。目前，台中地檢署正持續追查是否有人偽造文書，發現案例場運送病死豬到化製場的三聯單中有兩單數量不符合的情況。台中市農業局副局長蔡勇勝解釋，系統上找到的資料是78，但疫情初期口述的數字是116，預計這兩天會完成所有相關程序的確認。

值得注意的是，目前已累計送驗的458個樣品結果均為陰性，陽性案例仍僅限於台中梧棲的一個場所。雖然防疫戰場暫時沒有升溫跡象，但政治角力持續加溫。

