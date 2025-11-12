廚餘做水壺、回收水釀啤酒 TVBS直擊COP30永續科技

COP30巴西的場館內，有各國最新推出的永續商品。(TVBS／朱光弘攝)

巴西COP30氣候峰會，這次有超過100個國家與NGO場館。TVBS特派記者許岱軒和朱光弘，造訪了日本館，發現他們用雞蛋殼、咖啡渣、葡萄皮這些廚餘，做成水壺等容器；至於新加坡館，則是推出用回收水釀造的啤酒。各個國家為了吸引目光，奇招百出，臺灣發明家也推出吸水馬路的防洪工法，一起來看這些幫助生態永續的新發明。

日本館展示了令人驚嘆的廢棄物再利用技術，將日常垃圾轉變成有價值的物品。他們展出用碎蛋殼製成的堅固瓶子，售價僅1美元。此外，咖啡愛好者的咖啡渣也被創新地製成咖啡杯，每個售價2美元。葡萄皮經過磨粉、乾燥和壓縮處理後，變成了實用的小水壺，同樣售價2美元。甚至連牡蠣殼也能製成堅固耐用的杯子，每個也是2美元。這些創新產品展示了廢棄物再利用的無限可能。

新加坡館則以酒吧風格吸引參觀者，主打環保飲料產品。綠色的抹茶燕麥奶在巴西COP大受歡迎。新加坡因水資源缺乏，特別展示了用回收水釀造的啤酒，雖然味道較淡，但仍受到許多參觀者的喜愛。這些飲料不僅美味，更展現了新加坡在資源再利用方面的創新思維。

雖然台灣不是氣候締約方，但透過民間力量積極參與此次活動。來自彰化的JW生態工法創辦人陳瑞文帶來「會呼吸的海綿馬路」技術，推廣台灣的防洪工法。陳瑞文表示，這種技術讓傳統道路底下的土壤不再被夯實，而是使用碎石、生態碎石層和生態結構層，使水能滲入道路底下，形成一個地下水銀行系統。

台灣金融業也注意到氣候變遷的全球趨勢。國泰世華銀行副總温珍瀚強調，目前國際上節能減碳或氣候變遷的推動中，來自民間的參與相對較少。温珍瀚認為，作為國際供應鏈的重要環節，台灣不可能忽視這一領域。

在會場外，亞馬遜原住民示威者也現身表達訴求，希望獲得更多氣候正義補償。他們只希望各國談判代表能真正聽取並重視他們的聲音，為受氣候變遷影響最嚴重的族群提供實質幫助。

