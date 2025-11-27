廚餘出路 地方：改做堆肥、沼氣發電

南部中心／林樹銘、陳姵妡 高雄報導東北季風一波接一波南下影響台灣，野生烏魚群陸續來報到了，不過，在此同時，興達港漁市場已經就有上千尾養殖烏魚，堆成小山，忙著取卵，養殖烏魚的卵碩大肥美，業者透露，今年養殖烏魚產量持平，不過，野生烏魚抓到的數量增加，預計是個豐收年。又到烏魚產季，興達港漁市場有上千尾養殖烏魚，堆成小山，漁民忙著取卵。（圖／民視新聞）上千尾新鮮的養殖烏魚，躺在興達港漁市場，滿地烏魚堆成小山，工作人員正忙著處理。近日寒流來襲，氣溫驟降，烏魚卵肥美碩大，許多人員一早就開始在處理這些新鮮烏魚，剖出金黃肥美的烏魚子，和寶特瓶一樣大，所有漁民圍成一圈，動作俐落，手速又快，要分工合作取出烏魚子，不只養殖烏魚量產，野生烏魚今年產量也很不錯。烏魚子業者郭先生：「野生不一定有時候來很多，有時候也好幾年都抓不到，不過依照今年的天氣，這種氣氛這種溫度，可能今年我們海抓的量比較多，野生的量會比較多。」一排排的烏魚卵，黃澄澄的堆疊在籃子中，準備進行後續曬乾作業。（圖／民視新聞）一排排的烏魚卵，黃澄澄的堆疊在籃子中，準備進行後續曬乾作業，再進行拍賣，每年冬至前後，東北季風帶來的冷海水，使烏魚自中國沿岸隨寒流一路南下，是野生烏魚繁殖、洄游時節，今年似乎現蹤的比較早，也明顯產量大增。烏魚子業者郭先生：「今年養殖的量比較少，野生的可能量比較多，價格還沒有很穩定，要是量多價格就會比較低。」根據資料，洄游烏魚，適合水溫攝氏18.5至22度，通常是12月中旬移動至嘉義布袋以北，隔年1月接連抵達高雄沿海，漁民希望今年不管是養殖或是野生，都是品質好又能大豐收。原文出處：天氣轉冷野生烏魚報到！ 高雄興達港「養殖烏魚卵」先搶市 更多民視新聞報導全運會「英雄宴」 雲林在地食材35道美饌迎賓豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」全台急凍

