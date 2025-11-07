廚餘剋星 三義黑水虻日吃1.2噸

苗栗縣三義鄉公所清潔隊長黃郁雯（右）分享養殖黑水虻經驗。（呂麗甄攝）

當廚餘不能再餵豬，龐大回收量何去何從？苗栗縣三義鄉清潔隊自民國109年起試驗以「黑水虻」處理廚餘，從小型養殖起步，逐步整合至掩埋場，每日可去化1至1.2公噸廚餘，轉化為昆蟲蛋白與有機肥。

農業部10月22日公告禁止廚餘作為飼料後，原本交給養豬戶的廚餘大量回流，對清潔隊造成壓力。三義鄉公所清潔隊長黃郁雯表示，短短10多天廚餘量增加約3％，若無自行處理能力將造成混亂。所幸清潔隊自109年起持續黑水虻養殖實驗，在5年的經驗累積下，目前每日可穩定處理1至1.2公噸廚餘，保障掩埋場與社區運作順暢。

黃郁雯說，養殖初期曾面臨人力不足、氣候變化與流程摸索等挑戰，在鄉長呂明忠及民代支持下逐步克服。111年獲環境部補助後量能擴充，112年整合至掩埋場集中化管理，繁殖效率明顯提升。

黃郁雯說，嘉義縣環保局於113年與三義鄉清潔隊交流黑水虻廚餘去化經驗，並受邀至梅山、民雄分享技術與作業建議，協助提升當地量能。三義黑水虻養殖已趨成熟，除多次受環境部及各地政府邀請示範外，也在量能許可下提供蟲卵給宜蘭監獄、雲林褒忠及彰化竹塘等地。

隊員黃百謚表示，黑水虻約45天完成一個完整生命周期，透過卵、幼蟲、蛹到成蟲持續循環。幼蟲可吞食多倍體重廚餘，殘渣再製成有機肥，有效降低處理成本與碳排放量。

呂明忠表示，黑水虻養殖不僅處理廚餘，也是三義慢城精神與低碳永續的實踐，隊員將製成的有機肥回收兌換回饋社區，每年參與人次破千，提高資源回收率，落實零廢棄、循環再利用。