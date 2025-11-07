廚餘剋星 三義黑水虻日吃1.2噸
當廚餘不能再餵豬，龐大回收量何去何從？苗栗縣三義鄉清潔隊自民國109年起試驗以「黑水虻」處理廚餘，從小型養殖起步，逐步整合至掩埋場，每日可去化1至1.2公噸廚餘，轉化為昆蟲蛋白與有機肥。
農業部10月22日公告禁止廚餘作為飼料後，原本交給養豬戶的廚餘大量回流，對清潔隊造成壓力。三義鄉公所清潔隊長黃郁雯表示，短短10多天廚餘量增加約3％，若無自行處理能力將造成混亂。所幸清潔隊自109年起持續黑水虻養殖實驗，在5年的經驗累積下，目前每日可穩定處理1至1.2公噸廚餘，保障掩埋場與社區運作順暢。
黃郁雯說，養殖初期曾面臨人力不足、氣候變化與流程摸索等挑戰，在鄉長呂明忠及民代支持下逐步克服。111年獲環境部補助後量能擴充，112年整合至掩埋場集中化管理，繁殖效率明顯提升。
黃郁雯說，嘉義縣環保局於113年與三義鄉清潔隊交流黑水虻廚餘去化經驗，並受邀至梅山、民雄分享技術與作業建議，協助提升當地量能。三義黑水虻養殖已趨成熟，除多次受環境部及各地政府邀請示範外，也在量能許可下提供蟲卵給宜蘭監獄、雲林褒忠及彰化竹塘等地。
隊員黃百謚表示，黑水虻約45天完成一個完整生命周期，透過卵、幼蟲、蛹到成蟲持續循環。幼蟲可吞食多倍體重廚餘，殘渣再製成有機肥，有效降低處理成本與碳排放量。
呂明忠表示，黑水虻養殖不僅處理廚餘，也是三義慢城精神與低碳永續的實踐，隊員將製成的有機肥回收兌換回饋社區，每年參與人次破千，提高資源回收率，落實零廢棄、循環再利用。
其他人也在看
林口違規廚餘養豬 新北：勤查重罰防弊
（中央社記者黃旭昇新北7日電）禁止廚餘養豬政策仍未解禁，新北持續發生養豬戶私藏廚餘且餵豬的重大違規。環保局今天表示，很難從生產端完全禁止廚餘流入養豬戶，要求廚餘焚燒仍有漏洞，唯有勤查重罰防弊。中央社 ・ 1 天前
廚餘擬解禁 豬農促勿走回頭路
台灣日前爆發首個非洲豬瘟病例，農業部隨即宣布豬隻禁宰禁運15天外，更要求廚餘不得養豬，目前已恢復豬肉供應，但尚未恢復廚餘餵豬，導致每天至少有數百噸廚餘需要進到焚化爐處理，環境部長彭啟明7日受訪時表示，會盡速啟動聯合稽查、安裝即時監測系統、農業部也會修正《飼料管理法》子法完備法令，希望愈快愈好，否則廚餘處理恐有問題。但養豬協會不滿表示，廚餘禁餵不能走回頭路，將串聯各地豬農、肉商赴環境部前抗議，立法院前陳情。中時新聞網 ・ 1 天前
「病毒外來」中市府再挨轟 立冬進補搶買豬3／豬瘟揭台灣廚餘亂象 南韓制度改革打造98%回收率
台灣爆發非洲豬瘟疫情後，廚餘問題再度浮上檯面。鄰近的南韓因為「小菜文化」盛行，廚餘問題比台灣更為嚴峻。然而南韓卻透過制度改革，改善廚餘管理，回收率甚至高達98%，成為公認的世界模範生。鏡新聞 ・ 1 天前
苗栗三義黑水虻每日吞1.2公噸廚餘 打造零廢棄循環
當廚餘不能再餵豬，龐大的回收量該何去何從？面對這一挑戰，苗栗三義鄉清潔隊自民國109年起開始「昆蟲實驗」，將黑水虻養殖從辦公室小規模試驗，逐步整合至垃圾掩埋場，每日處理1至1.2公噸廚餘，轉化為昆蟲蛋白與有機肥。這套循環經濟系統不僅實現零廢棄，也吸引彰化田中、雲林口湖、南投集集等鄉鎮前來取經，成為全台慢城低碳、永續示範。中時新聞網 ・ 1 天前
狂打「媽媽牌」＋群組洗地？卓冠廷揭盧秀燕道歉背後動作！
論壇中心／董思旻報導台中非洲豬瘟案重傷形象，台中市長盧秀燕近期三度鞠躬道歉，喊話「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，被議員批評消費媽媽、情勒市民，又傳出市政顧問群組轉傳盧秀燕道歉圖卡，內容還稱讚有肩膀，挨轟洗白無極限。盧秀燕積極打造媽媽市長人設，這次遇到非洲豬瘟卻翻車，就連演員陳慕義也發文表達不滿，喊話「不要一直自稱是大家的媽媽，這樣真的是很侮辱」，吸引大量網友按讚認同。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《台灣最前線》節目中分析，盧秀燕頻宣傳媽媽市長，是精心設計過的「政治語言」，利用對媽媽的敬畏、疼惜，營造成對市長不忍苛責，痛批媽媽兩個字，變成盧秀燕的防火牆。如今爆出台中市政顧問在基層群組，大量散發盧秀燕道歉的圖卡，上頭稱「下屬出包 勇於負責」，卓冠廷表示，現在已經開始大規模洗地，連近期曝光的縣市長聲量也拿下第一，試圖操作盧市府防疫做得很好，但市民不會被騙。原文出處：最前線(影)／盧秀燕為非洲豬瘟道歉形象崩？卓冠廷揭「媽媽市長」背後話術！ 更多民視新聞報導市政顧問狂洗「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡 他痛批：當台灣人傻瓜？道歉還情勒？盧秀燕防疫失職稱「媽媽做不好」 議員火大開嗆噁心深深自責！盧秀燕今赴議會豬瘟專報 再度鞠躬致歉民視影音 ・ 23 小時前
鳳凰恐轉中颱「直穿台灣」！專家揭3特點：是罕見個案
根據氣象署公布的最新路徑圖，輕度颱風「鳳凰」預計將北轉影響台灣，預計下週一開始影響天氣，氣象專家林得恩撰文指出，鳳凰颱風的3個特點是相當罕見的狀況，同時也分享關於颱風的相關冷知識。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園南門市場大火 攤商要求市府代位求償
桃園南門市場災後復原第2天，今（7）日上午自治會在南門活動中心召開市場災後緊急協商自救會，要求外圍攤商擺攤要合乎安全法規、動線要順暢外，也要求市府代位求償，同時希望最晚農曆過年前恢復營業。公視新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間EBC東森新聞 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導中度颱風「鳳凰」恐將鬼轉直奔台灣而來，根據最新的颱風暴風侵襲機率預測，台北市未來120小時遭暴風侵襲機率為45%。對於是否...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 17 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 15 小時前
鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光
今年第26號颱風鳳凰（PHOENIX）持續以驚人的速度向西推進，對台灣的威脅指數不斷攀升。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，警示鳳凰將成為少見的「攔腰斷頭颱」，恐在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨，以穿心颱路徑橫掃台灣本島。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風3特點是「罕見個例」 氣象專家揭2冷知識
鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週一發海警、下週二發陸警，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風因具備三項特點，實屬罕見個例，同時也揭露兩個關於鳳凰颱風的冷知識，包括「鳳凰不是鳥」。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前