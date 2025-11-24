廚餘去化全靠焚化！台中處理費暴漲4倍 業者坐地起價釀民怨

台中市長盧秀燕表示，若議員發現業者坐地起價，可向市府檢舉。（馮惠宜攝）

因應非洲豬瘟全國豬隻禁餵廚餘，台中市廚餘去化全仰賴焚化，市議員江肇國爆料廚餘處理費用暴漲、焚化爐大排長龍；對此，環保局長吳盛忠表示，空污沒有比以前更差；台中市長盧秀燕表示，若議員發現業者坐地起價，可向市府檢舉。

市議員江肇國24日在市議會總質詢時指出，禁用廚餘養豬後，廚餘全數改送焚化爐，使時間與成本驟增，再加上今年適逢業者換約，市場價格「全面失控」。有業者每月處理費從1.2萬元飆升至4.5萬元，增幅近4倍。公寓住戶甚至被要求每戶加收1000元。受害範圍包括大樓、百貨、餐廳、小吃攤到學校團膳皆面臨廚餘無處可去的危機。

對於業者坐地起價，市長表示目前已開放業者免費將廚餘送進焚化爐，若議員發現業者坐地起價，可向市府檢舉。她承諾將對收運業者進行源頭管理，並強調市府會「盡量不讓民眾受影響」。

另對，廚餘大量湧入焚化爐，文山焚化爐入口長期大排長龍，廚餘含水量高，會拉低爐溫，增加戴奧辛生成風險。環保局長吳盛忠承認，若溫度不足，將以噴柴油助燃。目前焚化爐皆有連續監測系統，監測數據顯示空污「沒有比以前更差」。

市長盧秀燕則表示，台中一直配合中央政策運作，並已準備因應中央可能在12月6日宣布的調整措施，下一步將減少焚化量，並加速推動廚餘資源化與能源化，盼逐步走出廚餘塞爆困境。

