廚餘去化危機！500噸廚餘待解 專家籲：污泥共消化是關鍵

農業部研擬116年起全面禁止廚餘養豬。圖為北部一處養豬場內，豬農正以飼料餵食豬隻。（本報資料照片）

農業部研擬116年起全面禁止廚餘養豬，然目前每日仍有500噸廚餘送焚化爐焚燒，據環境部規畫，需等到116年底全國廚餘設施處理量才能大於目前廚餘產生量。學者指出，推動「污泥與廚餘共消化」應是關鍵解方之一，利用既有污水廠厭氧消化設施，將污泥與廚餘一起進行生質能發電，英國、美國部分城市及香港已將此列為核心策略，目前全台約有逾3成餘裕容量，若能充分利用，相信能為廚餘去化做出積極貢獻。

台灣大學環境工程學研究所兼任助理教授劉銘龍透過臉書發文表示，廚餘養豬政策仍待行政院定奪，然廚餘去化問題已迫在眉睫，環境部資料顯示，目前多數縣市以焚燒為主處理廚餘。全國廚餘產生量與去化量能相差約500噸，現正討論中長期黑水虻、生質能或堆肥化方式等去化管道，但相關規畫預估仍需1至2年才能到位。

廣告 廣告

他表示，當中央環境部與各環保局為廚餘去化手忙腳亂之際，推動「污泥與廚餘共消化」應是關鍵解方之一，利用既有的污水廠厭氧消化槽設施，將污泥併同廚餘做生質能發電，不僅能解決部分廚餘去化問題，更能大幅提升污水廠的沼氣產量。

劉銘龍說明，2018年大陸爆發非洲豬瘟，他擔任台北市環保局長並參與中央防疫，當時已有相關規畫，2021年內政部宣布編列3億元，計畫選定1座水資源回收中心，示範污泥與廚餘共消化。內政部說，如果以每日處理100噸熟廚餘，與下水污泥共消化，每年發電效益約有192萬度電，此舉能降低碳排放，提升綠色能源產量，並為廚餘處理提供新途徑。

他補充，英國、美國部分城市及鄰近香港已將此技術列為核心策略，以飲食習慣相近的香港為例，2019年起在其大埔污水處理廠進行「共消化」試驗計畫，每日處理50公噸廚餘及污泥。

劉銘龍指出，據了解，全國各水資源處理中心污泥消化系統，約有逾3成餘裕容量，若能充分利用現有設備稍做修改，相信定能為全台廚餘處理做出積極貢獻，地方政府也不必再為新建生質能廠選址民意溝通傷透腦筋。

他強調，廚餘問題涉及國家防疫與環境永續，需要社會共同承擔。政府作為一體，應跨部會整合資源，積極運用各項政策工具，全面推動共消化等解決措施，以有效回應當前的迫切需求。

更多中時新聞網報導

林志玲被3歲兒喊「媽媽卡哇伊」

PSMA精準治療轉移性攝護腺癌

網購髮夾桌墊塑化劑超標 消基會呼籲政府把關通路