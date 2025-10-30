廚餘去化工作打擊地方？環境部發聲駁斥指控
[NOWnews今日新聞] 近日網路上流傳不實訊息，指稱環境部在地方政府廚餘去化工作上「刻意打擊」，甚至將廚餘績效評鑑與非洲豬瘟疫情連結，引發社會誤解。環境部今（30）日嚴正澄清，相關指控與事實不符。
環境部表示，廚餘處理績效評鑑是針對各縣市政府廚餘收集、清運及去化管理進行評核事項。近期因應疫情禁止廚餘養豬，各縣市的緊急因應作為必須遵守指引，避免造成環境污染。
環境部依實提供系統紀錄、統計數據及專家輔導成果資訊，並訂定「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」，協助地方政府妥善管理廚餘，維護公共衛生安全，以及防疫工作，各縣市均應共體時艱，努力達成使命。
環境部已啟動成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組/廚餘去化中央前進協調所」，明(31)日起，每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能安全、快速且妥善地處理，兼顧防疫與環境安全。
環境部呼籲，請停止散布不實指控與謠傳，以免造成社會誤解。環境部將持續以專業、公開透明的態度，協助各地方政府推動廚餘資源化與永續環境管理。
防非洲豬瘟疫情、守護海洋！丟廚餘或廢棄物入海 抓到重罰3000萬
非洲豬瘟案場「兩次清消」仍又檢出病毒 國防部化學兵將支援
非洲豬瘟邊境加嚴！機場入境擬取消免檢疫通道 衛福部：同等查核
