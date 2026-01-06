廚餘去化成關鍵課題 江啟臣考察雲林為「臺中永續旗艦城」找解方
記者徐義雄／台中報導
行政院拍板，民國一一六年起全面禁止使用廚餘養豬，立法院副院長江啟臣六日由立委張嘉郡陪同，前往雲林縣南亞塑膠廚餘資源化廠考察，了解廚餘堆肥製程與循環經濟模式，為台中廚餘去化尋找方向。
江啟臣說，據環境部統計，台灣每日天平均產生廚餘約二一一五公噸，其中超過六成用養豬去化，明年起全面禁用後，短期內勢必出現去化壓力，環境部有責任協助地方政府加速布建堆肥、能源化等替代方案，避免基層承受過大壓力。
台中市包含家戶、社區及餐飲事業廚餘，每天廚餘產生量約兩百八十公噸。市府提出「安心無餘計畫」，透過高效堆肥設施、黑水虻處理及擴增外埔厭氧發電等方式，規劃每天可去化約二六六公噸，朝向明年底前達成階段性平衡。台中人口持續成長、廚餘量增加，仍須思考更具韌性的中長期方案。
江啟臣表示，五日之行參訪南亞廚餘堆肥廠，現行每天處理量約五十至五十五公噸，最大量能可達每日六十噸，去化量相當可觀，雲林縣政府、台塑集團合作的PPP方案（公私協力夥伴關係），是全國少數具規模、成熟技術的廚餘去化示範場域。
南亞自民國一０二年投入廚餘資源化，看到其結合生、熟廚餘的先進堆肥製程，導入太陽能光電系統，廚餘轉化為符合農業部標準的有機肥料，整廠乾淨衛生，無一般堆肥廠惡臭，有效去化廢棄物，落實低碳、循環經濟理念。
台中市過去即有將廚餘轉化為有機資材的經驗，無論是早年社區「就是肥」計劃，或近年外埔綠能園區以沼渣製肥，顯示台中具備推動廚餘循環再利用的基礎。在既有量能上，朝「循環經濟二點 0」升級，將「淨零碳排」納入整體規劃，並結合校園食農教育，打造從源頭減量到末端再利用的完整閉環。
張嘉郡提到，她主張全面禁止廚餘養豬，不管是家戶廚餘，或是事業廚餘，只要進到養豬場，就是風險來源，應該一併禁止。雲林縣自一０七年全面禁止廚餘養豬，縣府與南亞廚餘資源化場合作，不只將縣內廚餘去化，更製成有機質材料及雲溉肥供民眾無償使用。
