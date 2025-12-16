廚餘去化挨批三無 中市府提解方

全台廚餘養豬明年暫時解禁，但社區大樓、小吃攤及清潔隊收運廚餘不可轉賣給養豬場，大量廚餘將流入焚化爐。台中市議員16日批市府環保局至今仍採「無溝通、無數據、無配套」消極態度，將累垮清潔隊員。環保局統計，明年每日達175噸廚餘無法餵豬，目前已盤點各區清潔隊收運量能，並積極規畫能源化、堆肥化及黑水虻去化管道。

台中市有30場養豬場申請明年恢復廚餘養豬，占全市養豬場9成。環保局統計，台中市熟廚餘每日平均約280噸，包括餐廳等事業廚餘約105噸、社區大樓廚餘約105噸，以及清潔隊沿街收運家戶廚餘約70噸。依中央規定，明年起包括社區大樓約105噸廚餘及清潔隊沿街收運家戶約70噸廚餘，合計175噸廚餘無法賣給養豬戶使用。

市議員周永鴻表示，清潔隊明年收運的廚餘無法賣給養豬場，必須自行處理，且小吃攤與社區大樓廚餘也不得養豬，清潔隊需處理的廚餘會再增加，解禁倒數半個月，環保局面對政策變革在即，仍維持「無溝通、無數據、無配套」的「三無」消極態度。

周永鴻進一步解釋「三無」，一、無溝通：未告知社區大樓與小吃攤明年新制，屆時若無人清運，恐爆發「廚餘亂丟潮」。二、無數據：養豬戶退場加上法規限制，將致清潔隊收運量暴增，環保局竟稱「無法評估」增加數量。三、無配套：目前缺乏去化管道，若全數送往焚化爐，廚餘脫水流程仍需仰賴人工，將致基層隊員過勞。

某社區管委會指出，該社區配合的民間業者允諾持續清運，但聽說其他社區出現業者不願再簽約清運或擬漲價等困境，憂心屆時廚餘為患。另有小吃攤表示，平常廚餘都交由清潔隊垃圾車收運，較不擔心。

環保局強調，已盤點各區清潔隊現有收運量能，並將視實際需求爭取預算，擴充人力與車輛。在去化端採能源化、堆肥化及黑水虻等多元資源化處理設施。

針對實務收運方式，環保局說明，社區大樓如有委外清運需求，可先洽原合作的一般垃圾清除業者協助收運並送往合格廚餘處理設施；小吃攤所產生廚餘則可配合沿街垃圾車，由清潔隊協助收運處理。