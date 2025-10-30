廚餘去化爆亂象 環境部：疫情期做堆肥、生質能源、焚化掩埋

環境部環管署副署長林左祥指出，環境部成立「廚餘去化中央前進協調所」，希望廚餘妥善去化，疫情期間，廚餘做堆肥、生質能源外，量能不足就焚化及掩埋處理。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，釀台灣防疫破口，22日起全國全面禁止廚餘餵豬，引發廚餘亂象。環境部環管署副署長林左祥指出，環境部成立「廚餘去化中央前進協調所」，希望廚餘妥善去化，疫情期間，廚餘做堆肥、生質能源，量能不足就焚化及掩埋處理。

林左祥表示，廚餘妥善去化有短期與中長期工作，短期為疫情期間，廚餘做堆肥、生質能源外，量能不足就焚化及掩埋處理；中長期將廚餘朝生質能源、堆肥處理，包括黑水虻等。

林左祥說，廚餘去化中央前進協調所每天邀請各縣市政府開會，請專家學者研商後續廚餘去化問題，有共識短期及中長期的解決之道。

針對廚餘養豬場的查核，林左祥指出，扣除案例場，全台共有434場廚餘養豬場，目前已經完成的稽查場數有384家、達成率88%，會要求地方環保局在週六前完成剩下的12%，截至目前並沒有發現養豬場有違規使用廚餘的情況。

