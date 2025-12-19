廚餘去化議題熱 黃秀芳籲環境部聯手各部會推動「惜食教育」 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

為因應非洲豬瘟防疫考量，行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，引發廚餘處理問題；彰化縣亦傳出「校長押送廚餘」問題，後經彰化縣府緊急喊卡。立委黃秀芳今（19）日表示，廚餘處置政策過程中，難免帶來不便與不習慣，需要中央部會之間的合作，呼籲環境部應與教育部、衛福部、農業部攜手推動「惜食教育」，從源頭減少食物浪費。

黃秀芳強調，政府是一體的，即便地方在執行上有不夠周全之處，中央也有責任主動協助、把制度補好。她認為，因應非洲豬瘟，廚餘處置政策確實有所調整，過程中難免帶來不便與不習慣。正因如此，更需要中央部會之間的合作，環境部應與教育部、衛福部、農業部攜手推動「惜食教育」，從源頭減少食物浪費。

同時，黃秀芳也說，希望各縣市政府建立區域聯防與支援機制，在焚化廠歲修或突發狀況時彼此支援，不要讓第一線的學校與基層人員獨自承擔壓力。制度要調整，人民不能受苦；政策要推動，更要有人情與配套，這件事，政府有責任一起把它做好。

台灣預計在116年全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，但僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。農業部長陳駿季表示，將設計檢舉獎金制度，讓社會大眾共同監督不守法養豬戶。

另外，環境部也預告修正「一般廢棄物清除處理方式」，增訂廚餘直接餵飼豬隻者，如為一般廢棄物，限於集中供膳之學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關產生之廚餘或連鎖便利商店排出逾有效期限之食品，禁止家戶廚餘養豬。此舉等於為校園團膳廚餘解套

照片來源：取自黃秀芳臉書

