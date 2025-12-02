廚餘去化費飆數十倍 餐飲恐喊漲

中央宣布116年起永久禁用廚餘養豬。圖為立委日前赴桃園市觀音區環保公司考察廚餘處理。（本報資料照片）

為防堵非洲豬瘟，農業部研擬1年內達成「全面禁止廚餘養豬」，意謂原先最大宗、便宜的廚餘去化管道將消失，而多出的這6成廚餘，將面臨去化問題。為此中華民國餐盒同業公會理事長陳明信擔憂，廚餘改由清運業者處理，費用可能因此「翻數十倍」，多出的成本，可想而知會轉嫁到消費者身上，形同全民埋單。

農業部1日拍板定案，未來將全面禁止廚餘養豬，也就是廚餘養豬戶確定步入歷史，不過仍會給予1年時間進行轉型，也會提供豬隻、飼料設備採購等補助，而轉型期間內，廚餘養豬戶僅能使用「正面表列」中的事業廚餘。農業部補充，目前所提方案，仍須待行政院通過後才能成為最終定案。

廣告 廣告

陳明信指出，過往處理費用每桶約補貼豬農50至100元，但現在改由專業清運業者處理，報價已落在每桶1500至2000元，這些翻倍的處理費，都將成為業者的成本，再轉嫁至消費者身上。

陳明信提到，不只是團膳等餐飲業者，甚至屠宰場的雞、豬的下腳料，都會透過豬農收購的管道，穩定的去化廚餘，但如今豬農不收，只能改由專業清運業者處理，但現在清運業者報價就已因「需求抬升」而逐漸攀高，不排除未來價格會再持續飆升，進一步影響餐飲業者的零售價格。團膳預計每餐漲2至3元，若未來清運價格再提升，每餐價格也可能再調漲。

目前全國廚餘再利用設施總處理量為每日1620公噸，據環境部規畫，未來將提升堆肥、生質能、養黑水虻廚餘處理設施量能，並以發展堆肥為主，預估至116年底全部設施量能達到每日2119公噸，代表屆時廚餘就不用再焚燒處理。

台灣大學動物科學技術學系教授蘇忠楨指出，韓國、西班牙均禁止廚餘養豬，但近期仍爆發非洲豬瘟，所以廚餘只是傳播豬瘟的媒介之一，重點是邊境管理、養豬場防疫措施要做好。而廚餘堆肥、生質能及養黑水虻各有問題需克服，中央若禁止廚餘養豬，應規畫好配套措施，否則若無法全部去化，廚餘流向恐怕會地下化，更難以控管。