廚餘去化面臨挑戰 落實「源頭惜食」減輕焚化負擔

台中市文山焚化廠設置廚餘固液分離機

隨著中央廚餘政策變革，國內廚餘處理量能迎來新挑戰。以台中市為例，目前每日平均須處理約 280 公噸廚餘，在去化壓力倍增的情況下，前端的「剩食減量」已成為維護環境品質的關鍵環節。

台中市政府環保局說明，廚餘若直接進入焚化系統，其高含水率與低熱值的特性，容易導致焚化爐運轉負荷過重。不僅影響燃燒效率，長期下來更會對設備造成損耗，甚至引發垃圾貯坑積水、惡臭等環境問題。

台中市文山焚化廠設置廚餘固液分離機組成

為了因應這項困境，目前已有相關技術投入應用。台中文山焚化廠近期引進廚餘破碎脫水設備並完成試運轉，透過自動化翻桶、人工分選及破碎擠壓程序，平均可去除廚餘中 30% 至 40% 的水分，單日最高可處理 60 公噸熟廚餘，試圖以此降低末端處理的壓力。

儘管技術設備能輔助去化，但面對每日龐大的處理量，環境保護的根本之道仍在於「源頭減量」。環保局呼籲，民眾在採買及備餐時應秉持「惜食」原則，衡量實際需求，避免產生非必要的剩食。對於蔬果邊角料或廢棄果菜葉等可再利用的生廚餘，也可透過堆肥、資源回收或其他再利用方式加以妥善處理，降低進入焚化體系的負擔。

環保局強調，廚餘減量與資源化須仰賴政府與市民共同努力，透過設備升級、制度調整及全民參與，才能兼顧環境品質、焚化設施穩定運作與永續資源管理目標。

經破碎脫水程序後的廚餘

撰文／TCnews；攝影／台中市政府