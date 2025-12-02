廚餘去化 張麗善盼嚴管 養豬業批無配套

針對農業部研擬民國116年起全國永久禁用廚餘養豬，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源質疑廚餘去化毫無配套，可能衍生更多問題。（謝佳潾攝）

非洲豬瘟中央應變中心宣布116年起永久禁用廚餘養豬，雲林縣長張麗善2日回應，「總算看到曙光」，對於現階段廚餘的控管，她希望中央有更嚴謹的管理方式。但屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源直言：「好啊！環境部說可以去化廚餘，我們拭目以待！」桃園市府也以黑、白毛豬飼養方式不同，向中央提出3大訴求避免黑毛豬產業面臨崩盤危機。

張麗善指出，中央終於要在116年全面禁止廚餘養豬，希望在邊境、海關的管理上，不能有任何疏漏，一旦讓含有病毒的肉品丟入廚餘桶，仍然是防不勝防，6公斤以下、1000美金以下的食品不得規避查驗、投機取巧，必須要嚴格的控管。

張麗善強調，雲林縣早在107年就已經率先禁止廚餘養豬，就是要保護全國的養豬產業鏈，她也一直向中央來呼籲應該全面禁止廚餘養豬，如今終於看到了中央的決心。

方志源則直言，「有那麼簡單處理，早就禁了！」他認為，目前看起來，中央對於永久禁止廚餘養豬毫無配套，廚餘去化問題究竟要怎麼解決？現在想來最簡單的就是掩埋，但哪天要是野貓、野狗、老鼠去亂咬廚餘，再跑到豬舍去，誰能保證不會感染？

禁用廚餘養豬政策也對全台最大黑毛豬供應地區桃園市造成重大衝擊，桃市府指出，合乎規定蒸煮的廚餘是好的液態飼料，但中央既已拍板定案，市府也向中央提出協助養豬業者轉型、補助離牧政策、提供合適飼料給桃園黑豬產業3大訴求，將於3日與養豬協會開會討論，避免桃園黑毛豬產業面臨崩盤危機。