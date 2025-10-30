廚餘去哪裡？環境部成立中央前進協調所 整合去化量能

環境部今天表示，已啟動成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組／廚餘去化中央前進協調所」，明日起，每日邀集各縣市政府召開會議，整合全國廚餘去化能量。（廚餘示意圖/台南市環保局提供）

台中養豬場爆首例非洲豬瘟案例，農業部禁止廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注，環境部今天表示，已啟動成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組／廚餘去化中央前進協調所」，明日起，每日邀集各縣市政府召開會議，整合全國廚餘去化能量，確保廚餘安全、快速且妥善地處理。

環境部說明，協調所設置於台中市環境管理署，主要協調包含台中市解決廚餘去化問題；短期內各縣市廚餘清運、妥善去化處理之管制及應協調事項；中長期廚餘蒸煮管理、廚餘去化之規畫與協調等相關事項。

針對禁止廚餘養豬期間去化措施，環境部表示，民眾現行廚餘分類與收集方式不變，由清潔隊及再利用檢核合格業者協助清運，將廚餘送往環保機關指定地點，避免流用。短期緊急應變以肥料化、能源化等再利用方式為優先，並輔以焚化及掩埋妥善處理；中長期將推動肥料化、能源化及其他再利用方式（如黑水虻處理），促進循環經濟與綠能永續發展。

