廚餘問題成箭靶？ 盧秀燕不甩「陰謀論」強調市長任期還有2大任務

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中日前爆發非洲豬瘟疫情，所幸在多項防疫措施下，疫情並未外擴，但廚餘養豬的措施如何改革，仍引發討論。台中市長盧秀燕強調，針對廚餘問題，她任期最後一年將聚焦「垃圾處理」及「廚餘去化｣2大任務。

台中市長盧秀燕強調，針對廚餘問題，她任期最後一年將聚焦「垃圾處理」及「廚餘去化｣2大任務。（圖／市府提供）

台中市議員張彥彤質詢時關心豬瘟問題，認為近來各項說法對台中具有針對性。盧秀燕強調，外界有各種陰謀論與人身攻擊，她選擇不予理會。身為市長，核心任務是專注市政、服務市民。

盧秀燕也說，過去台灣六都等進步城市多以廚餘養豬，此項資源再利用受中央與地方肯定，雖然目前面臨挑戰，但她認為「危機正是轉機」。對於外界各種陰謀論與人身攻擊，她選擇不予理會。任期最後一年，她將聚焦「垃圾處理」及「廚餘去化」。

盧秀燕說明，全台曾有4個縣市早已轉型，例如養豬大縣雲林。這促使其他18個縣市與中央共同思考未來養殖的方向。從民調與此次質詢可見，許多民眾雖在意風味，但也支持轉型。過去轉型之所以困難，在於須承擔破壞傳統的批評，且對豬農而言，廚餘成本遠低於飼料，轉型意願自然不高，此次正是全面檢討的契機。

盧秀燕強調，轉型需要時間與預算，無法一蹴可幾。市府必須輔導豬農、需要落日，建立廚餘去化系統，逐步推動。她感謝多數議員支持，也盼預算能夠通過，協助第一線的豬農順利轉型，迎向未來。

